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Tutuklanan DEAŞ'lı teröristin Konya ve Kayseri'de keşif yaptığı belirlendi

YAŞAM HABERLERİ  | 29.09.2018 10:22 | Son Güncelleme

 KAYSERİ'de yakalanıp, dün tutuklanan terör örgütü DEAŞ üyesi 'Ebu Abdo' kod adlı Ahmet El Adnani'nin (40) üzerinden, kardeşinin adına düzenlenen sahte pasaport çıktığı, Konya ve Kayseri'de örgüt adına keşif yapıp, istihbarat topladığı belirlendi.

Tutuklanan DEAŞ'lı teröristin Konya ve Kayseri'de keşif yaptığı belirlendi

Oktay ENSARİ/KAYSERİ, (DHA)- KAYSERİ'de yakalanıp, dün tutuklanan terör örgütü DEAŞ üyesi 'Ebu Abdo' kod adlı Ahmet El Adnani'nin (40) üzerinden, kardeşinin adına düzenlenen sahte pasaport çıktığı, Konya ve Kayseri'de örgüt adına keşif yapıp, istihbarat topladığı belirlendi.
Kayseri Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, DEAŞ'lı terörist 'Ebu Abdo' kod adlı Ahmet El Adnani, 3 gün önce polisin operasyonla kent girişinde bir araçta yakalandı. Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından 3 gün sorgulanan DEAŞ'lı teröristin, yasa dışı yollarla ülkeye giriş yaptığı, üzerinde ise kardeşinin adına düzenlenen sahte pasaport çıktığı, Konya'da 3 aydır bir bekar evinde kaldığı belirlendi. Terör örgütü DEAŞ'ın talimatları doğrultusunda hareket eden ve olası eylemlerde kullanılabilecek silah ve mühimmatları Suriye üzerinden Türkiye'ye getirme arayışında olduğu belirlenen Adnani'nin cep telefonundan örgüte ait fotoğraflar, flamalar ve örgütsel dokümanlar bulundu. Asıl mesleği makine tamircisi olan Adnani'nin sorgusunda, "Türkiye'ye gezmeye geldim'' demesine karşın neden sınır kapısından girmediği, kardeşi adına düzenlenmiş pasaportu neden kullandığı şeklindeki soruları yanıtsız bıraktığı ifade edildi. Adnani'nin Konya ve Kayseri'de örgüt adına keşif yapıp, istihbarat topladığı ifade edildi.
Ahmet El Adnani'nin Kayseri'de son 1 yılda yakalanan 5'inci DEAŞ'lı terörist olduğu bildirildi.

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