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Tutuklanan doçent, kaçak akaryakıt için sahte rapor hazırlamış

YAŞAM HABERLERİ  | 28.05.2019 10:25 | Son Güncelleme

MERSİN merkezli 11 ilde akaryakıt kaçakçılarına yönelik düzenlenen 'Ulusal Kimlik Operasyonu'nda gözaltına alınan, aralarında Doçent Y.Ö.'nün de bulunduğu 7 şüpheli, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Tutuklanan doçent, kaçak akaryakıt için sahte rapor hazırlamış

Adnan AÇIKGÖZ/MERSİN, (DHA)- MERSİN merkezli 11 ilde akaryakıt kaçakçılarına yönelik düzenlenen 'Ulusal Kimlik Operasyonu'nda gözaltına alınan, aralarında Doçent Y.Ö.'nün de bulunduğu 7 şüpheli, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Y.Ö.'nün kaçak akaryakıtlara sahte rapor düzenlediği iddia edildi.
Mersin Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, TÜBİTAK tarafından üretilen 'Ulusal Marker'ı kaçak akaryakıta karıştırarak, resmi-milli yakıt elde ettikleri öne sürülen şüphelileri yakalamak için 'Ulusal Kimlik Operasyonu'nu düzenledi. 11 ilde daha önceden belirlenen adreslere baskın yapan polis, aralarında Malatya'da görev yapan Doçent Y.Ö.'nün de bulunduğu 30 şüpheliyi gözaltına aldı.
Şüphelilerden 8'i polisteki ifadelerinin ardından serbest bırakılırken, 22'si adliyeye sevk edildi. Savcılık tarafından tutuklanma talebiyle mahkemeye gönderilen şüphelilerden Doçent Y.Ö. ile A.Ö., A.B., A.Y., S.Ş., H.A. ve A.K. tutuklandı. 15 şüpheli ise adli kontrol şartı ile serbest bıraktı. Doçent Y.Ö.'nün inceleme yaptığı marker karışımlı kaçak akaryakıtlarla ilgili sahte raporlar düzenlediği öne sürüldü.
ULUSAL MARKER (ÜLKE AKARYAKIT KİMLİĞİ) NEDİR?
Ticareti yapılacak benzin, motorin türleri ve biyodizele enjekte edilen, çıplak gözle görülmeyen, taklit edilemeyen, formülü gizli ve yakıtın niteliğini bozmayacak bir işaretleyici olan yüksek teknoloji ürünü kimyasal maddeye Ulusal Marker deniyor. TÜBİTAK´tan alınan bu ürün, dağıtım şirketleri tarafından akaryakıta özel bir işlemle enjekte ediliyor.

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Tutuklanan doçent, kaçak akaryakıt için sahte rapor hazırlamışTutuklanan doçent, kaçak akaryakıt için sahte rapor hazırlamışTutuklanan doçent, kaçak akaryakıt için sahte rapor hazırlamışTutuklanan doçent, kaçak akaryakıt için sahte rapor hazırlamış

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