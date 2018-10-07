Tutuklanan Emily Ratajkowski serbest bırakıldı

ABD Başkanı Donald Trump’ın Yüksek Mahkeme üyeliğine aday gösterdiği ve hakkında cinsel taciz iddiaları ortaya atılan Yargıç Brett Kavanaugh’ı protesto ederken tutuklanan İngiliz model ve oyuncu Emily Ratajkowski, serbest bırakıldı.

Yaşananlar sonrası New York’ta görüntülenen 27 yaşındaki yıldız, soruları yanıtsız bıraktı.

Ratajkowksi ise tutklandığını sosyal medya hesabından duyurarak şu ifadeleri kullanmıştı: “Bugün, cinsel taciz nedeniyle birden fazla kadın tarafından suçlanan bir adam olan Brett Kavanaugh'un Yüksek Mahkeme'ye aday gösterilmesini protesto ettiğim için tutuklandım. Kadınlara zarar veren erkekler artık daha fazla güçlü pozisyonlara yerleştirilemezler."

"Kavanaugh’un ABD Yüksek Mahkemesi’n’de yargıç adayı olarak kabul edilmesi, bu ülkede kadınlara önem verilmediğinin mesajıdır. Kadınlarına, erkeklerine olduğu gibi saygı duyan, onları destekleyen ve kabul eden bir hükümet talep ediyorum.”

