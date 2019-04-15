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Tutuklanan eski Venezuela Askeri İstihbarat Şefi ABD'yi suçladı

GÜNCEL HABERLERİ  | 15.04.2019 17:46 | Son Güncelleme

ABD'nin talebiyle Madrid'de tutuklanan eski Venezuela Askeri İstihbarat Şefi Hugo Carvajal, hakkındaki iddiaları reddederek, ABD'nin iade talebinin "siyasi" olduğunu savundu

MADRİD (AA) - İspanya'da tutuklanan eski Venezuela Askeri İstihbarat Şefi Hugo Carvajal, uyuşturucu kaçakçılığı iddiasıyla ortaya atılan hakkındaki iddiaları reddederek, ABD'nin iade talebinin "siyasi" olduğunu savundu.

Uyuşturucu kaçakçılığı suçuyla ABD'nin çıkardığı arama ve tutuklama emri kapsamında 12 Nisan'da Madrid'de tutuklanan Carvajal'ın hafta sonunda çıkarıldığı Ulusal Mahkeme'deki ifadesinde hakkındaki suçlamaları reddettiğini belirtti.

İspanya resmi haber ajansı EFE'nin mahkeme kaynaklarına dayanarak verdiği bilgilerde, Carvajal, ABD tarafından ortaya atılan ve iade talebine gerekçe gösterilen uyuşturucu kaçakçılığı ve Kolombiya Devrimci Silahlı Güçleri (FARC) ile bağlantısı olduğu iddialarını reddetti.

Eski Venezuela Devlet Başkanı Hugo Chavez döneminde, 2004-2008 yıllarında Askeri İstihbarat Şefi olan Carvajal, FARC ile sadece bir kez görüştüğünü ve Venezuelalı bir iş insanının serbest bırakılmasıyla ilgili o görüşmelerden başarıyla ayrılıp, söz konusu kişinin serbest bırakıldığını söyledi.

Carvajal hakkındaki uyuşturucu kaçakçılığı iddialarının da "sahte olduğunu" öne sürerek, kendisine yönelik suçlamaların altında ABD'nin Venezuela'ya karşı olan "siyasi sebeplerin" bulunduğunu ifade etti.

ABD'nin iade talebiyle ilgili başvurusu sonuçlanana kadar tutuklu kalacak Carvajal, iadesini kabul etmese de "hakkındaki sahte suçlamalara cevap vermek için geçici olarak bu ülkeye gidebileceğini" kaydetti.

Carvajal ayrıca, Venezuela'nın içinde bulunduğu krizden kaçmak için İspanya'yı seçtiğini, ilk önce ailesini Madrid'e gönderip daha sonra kendisinin geldiğini anlattı.

Venezuela'dan gemi ile Dominik Cumhuriyeti'ne geçtiğini daha sonra bu ülkenin başsavcılığı tarafından kendisine verilen Jose Mourinho isimli sahte pasaportla, ticari bir havayolu şirketinin seferiyle Madrid'e geldiğini aktaran Carvajal, 18 Mart'tan beri Madrid'in Valdebebas ilçesinde oğlu ile yaşadığını bildirdi.

Uyuşturucu kaçakçılığı iddiasıyla ABD'de hakkında açılmış iki dava bulunan Carvajal, 2006'da 5 ton 600 kilogram kokain tipi uyuşturucuyu Meksika'dan New York'a göndermek ve Florida Eyaleti Mahkemesince yapılan suç duyurusuyla 2004-2008 yıllarında ABD'ye uyuşturucu gönderen Kolombiyalı bir suç şebekesiyle iş birliği yapmakla suçlanıyor.

Aruba Adası'nda Konsolos olarak görev yaptığı dönemde (2014 yılında) ABD'nin hakkındaki suçlamalarından dolayı Hollanda tarafından iade süreci başlatılan Carvajal, daha sonra diplomatik pasaport taşıyıp, dokunulmazlık hakkı olmasından iadesi reddedilip, Venezuela'ya geri gönderilmişti.

ABD'de Hazine Bakanlığı'nın hazırladığı ambargo uygulanacak kişiler listesinde, geçen yıldan bu yana Carvajal'ın ismi de bulunuyor.

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ABD'nin iade talebi İspanya tutuklandı Venezuela eski Askeri İstihbarat Şefi Hugo Carvajal

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