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Tutuklanan FETÖ şüphelisi gri kategoride aranıyormuş

GÜNCEL HABERLERİ  | 03.07.2019 07:53 | Son Güncelleme

Adana'da FETÖ/PDY'nin yeni eğitim yapılanmasına yönelik soruşturma kapsamında gözaltına alınıp tutuklanan Hayrettin Döğer'in, Terörden Arananlar Listesi'nde gri kategoride yer aldığı belirlendi - Döğer'in, örgütün "mülkiye" yapılanmasında yer aldığı ve Ağrı, Erzurum ve Giresun bölgesinden sorumlu olduğu öğrenildi

Adana merkezli 3 ilde Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'nın (FETÖ/PDY) yeni eğitim yapılanmasına yönelik düzenlenen operasyonda yakalanıp tutuklanan 8 kişi arasındaki Hayrettin Döğer'in, Terörden Arananlar Listesi'nde gri kategoride yer aldığı ortaya çıktı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ile MİT Bölge Başkanlığı ekiplerinin FETÖ/PDY'nin yeni eğitim yapılanmasına yönelik soruşturma kapsamında, 6 aylık teknik ve fiziki takibin ardından 11 Haziran'da Adana, Hatay ile Mersin'de düzenlediği ve 49 şüphelinin gözaltına alındığı operasyonla ilgili yeni bilgilere ulaşıldı.

Gözaltına alındıktan 6 gün sonra adliyeye sevk edilip tutuklanan 8 kişiden bir tanesinin, iki yıldır firari olan ve İçişleri Bakanlığının Terörden Arananlar Listesi'nde 300 bin liraya kadar ödülle gri kategoride yer alan Hayrettin Döğer (38) olduğu belirlendi.

- Terör örgütünün "mülkiye" yapılanması içinde

Örgütün şifreli haberleşme programı ByLock kullanıcısı olduğu öğrenilen Döğer'in, örgütün "mülkiye" yapılanmasında yer aldığı ve Ağrı, Erzurum ve Giresun bölgesinden sorumlu olduğu öğrenildi.

FETÖ'nün kapatılan dershanelerine alternatif olarak Adana'da açılan 6 özel eğitim ve etüt merkezinden birinde matematik öğretmenliği yaptığı tespit edilen Döğer'in, merkez Çukurova ilçesi Huzurevleri Mahallesi'nde eşi ve iki çocuğuyla birlikte kaldığı evde yakalandığı belirtildi.

Döğer'in daha önce örgütün kapatılan öğrenci yurdunda müdür olduğu ve yine kapatılan okullarda öğretmenlik yaptığı bildirildi.

- Operasyon

Adana Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü FETÖ/PDY'nin yeni eğitim yapılanmasına yönelik soruşturma kapsamında, örgütün kapatılan dershanelerine alternatif olarak açıldığı iddiasıyla Adana, Hatay ve Mersin'de 6 özel eğitim ve etüt merkezine operasyon düzenlenmişti.

Hakkında gözaltı kararı verilen 54 şüpheliden 49'u gözaltına alınmış, 8'i tutuklanmış, 41'i adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı.

Başsavcılık açıklamasında, FETÖ/PDY'nin yeni eğitim yapılanması çerçevesinde, dershanelerin kapanmasının ardından örgüt üyeliğinden işlem yapılan ve Kanun Hükmünde Kararnameler ile ihraç edilen öğretmenlere maddi kaynak sağlamak, eleman temin etmek amacıyla örgütsel işlem yapılmayan şahıslar üzerinden etüt merkezleri açıldığı belirtilerek, bu merkezlerde darbe girişiminin ardından ihraç edilen ve haklarında arama kararı bulunan şahısların kayıt dışı çalıştırıldığının değerlendirildiği kaydedilmişti.

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