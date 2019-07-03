Tutuklanan FETÖ şüphelisi gri kategoride aranıyormuş

Adana merkezli 3 ilde Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'nın (FETÖ/PDY) yeni eğitim yapılanmasına yönelik düzenlenen operasyonda yakalanıp tutuklanan 8 kişi arasındaki Hayrettin Döğer'in, Terörden Arananlar Listesi'nde gri kategoride yer aldığı ortaya çıktı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ile MİT Bölge Başkanlığı ekiplerinin FETÖ/PDY'nin yeni eğitim yapılanmasına yönelik soruşturma kapsamında, 6 aylık teknik ve fiziki takibin ardından 11 Haziran'da Adana, Hatay ile Mersin'de düzenlediği ve 49 şüphelinin gözaltına alındığı operasyonla ilgili yeni bilgilere ulaşıldı.

Gözaltına alındıktan 6 gün sonra adliyeye sevk edilip tutuklanan 8 kişiden bir tanesinin, iki yıldır firari olan ve İçişleri Bakanlığının Terörden Arananlar Listesi'nde 300 bin liraya kadar ödülle gri kategoride yer alan Hayrettin Döğer (38) olduğu belirlendi.

- Terör örgütünün "mülkiye" yapılanması içinde

Örgütün şifreli haberleşme programı ByLock kullanıcısı olduğu öğrenilen Döğer'in, örgütün "mülkiye" yapılanmasında yer aldığı ve Ağrı, Erzurum ve Giresun bölgesinden sorumlu olduğu öğrenildi.