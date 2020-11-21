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  4. Tutuklanan levyeli saldırgan: Selektör yapınca sinirlendim

Tutuklanan levyeli saldırgan: Selektör yapınca sinirlendim

21.11.2020 15:33 | Son Güncelleme:
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Konya'da, selektör yaparak yol isteyen O.K.'nin aracında levye ile hasar oluşturan Arif Nafiz Temiz (29), 'mala zarar vermek' ve 'kara ulaşım aracını alıkoyma' suçundan mahkemece tutuklandı. Temiz, ifadesinde "Selektör yapınca sinirlendim. Aracı durdurup aşağı indim. Gerisini de hatırlamıyorum" dediği öğrenildi.

Olay, dün saat 09.00 sıralarında, merkez Selçuklu ilçesi Ankara Caddesi'nde meydana geldi. O.K., otomobiliyle sol şeritte ilerlediği sırada selektör yaparak, önündeki aracın sürücüsünden yol istedi. İddiaya göre, öndeki otomobilin sürücüsü Arif Nafiz Temiz, camdan elini uzatıp, çeşitli hareketler yaptıktan sonra, otomobilini yol ortasında durdurdu. İddiaya göre yol isteyen O.K.'nin yanına gelerek, önce küfretti, ardından da aracından aldığı levyeyle O.K.'nin otomobilinde hasar oluşturdu. O.K. ise "İleride polis var" diyerek, hızla olay yerinden uzaklaştı. Saldırıya uğrayan O.K., daha sonra araç kamerasının kaydettiği görüntülerle polis merkezine giderek, sürücü hakkında şikayette bulundu. Polis tarafından gözaltına alınan Arif Nafiz Temiz, 'mala zarar vermek' ve 'kara ulaşım aracını alıkoyma' suçundan sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Temiz hakkında ayrıca 'tehlikeli şerit değiştirmek' ve 'trafik güvenliği ile ilgili kurallara uymamak' suçundan da 420 lira idari para cezası uygulanıp, ehliyetine el konulduğu belirtildi.

Arif Nafiz Temiz, ifadesinde "Benim psikolojik rahatsızlığım var. Daha önce tedavi gördüm ama raporum yok. Olay günü de selektör yaptı, sağa geçip yol veremedim. Yine selektör yapınca sinirlendim. Aracı durdurup aşağı indim, gerisini hatırlamıyorum" dediği öğrenildi.

(DHA)

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