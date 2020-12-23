Tutuklanan motosiklet hırsızına kısıtlamayı ihlal ve maske takmadığı için 4 bin 50 TL para cezası

Manavgat ilçesinde park halindeki motosikleti çalan şahıs, Emek Mahallesi’ndeki evinde yakalandı. Tamamı hırsızlık olmak üzere 10 ayrı suçtan sabıkası olduğu belirlenen zanlı tutuklanarak cezaevine gönderildi. Hırsızlık olayının sokağa çıkma yasağında meydana gelmesinden dolayı şüpheliye yasağı ihlal ve maske takmamak suçlarından 4 bin 50 TL para cezası uygulandı.

Olay, Bahçelievler Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre 19 Aralık Cumartesi gecesi Çetin Emeç Caddesi’nde bulunan bir sitenin önünde park halindeki 07 L 1414 plakalı motosiklet kimliği belirsiz kişi ya da kişiler tarafından çalındı. Hırsızlık olayının ardından çalışma başlatan Manavgat Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, bölgedeki şehir polis kameraları ve işyerlerinin güvenlik kameralarını izleyerek hırsızlık olayını gerçekleştiren şüpheliyi belirledi. Asayiş Büro Amirliği ekipleri 2 gün sonra çalınan motosikleti Emek Mahallesi Barbaros Bulvarı üzerinde ikametin bahçesinde ele geçirirken Ömer E.’yi de yakaladı. Sokağa çıkma yasağı ihlalinden dolayı 3 bin 150 TL, maske takmamaktan 900 Tl olmak üzere 4 bin 50 TL para cezası uygulanan Ömer E., emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklanarak Alanya Cezaevine teslim edildi.

Ömer E.’nin bisiklet, motosiklet, açıktan, iş yerinden ve evden hırsızlık olmak üzere 10 ayrı hırsızlık suçundan sabıkasının bulunduğu belirlendi.



