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Tutuklanan Nissan CEO’su Ghosn: “Sırtımdan bıçakladılar”

GÜNCEL HABERLERİ  | 09.04.2019 10:50 | Son Güncelleme

Yolsuzluk soruşturması sebebiyle tutuklu bulunan Nissan Motor’un eski CEO’su Carlos Ghosn’un tutuklanmadan önce kayda aldığı video yayınlandı.

Yolsuzluk soruşturması sebebiyle tutuklu bulunan Nissan Motor’un eski CEO’su Carlos Ghosn’un tutuklanmadan önce kayda aldığı video yayınlandı. Masum olduğunu ileri süren Ghosn, "sırtından bıçaklandığını" söyledi.
Yolsuzluk soruşturması nedeniyle işten çıkarılan Nissan Motor’un CEO’su Carlos Ghosn’a ait bir video yayınlandı.
Tutuklanmadan bir hafta önce videoyu kaydettiğini belirten Ghosn, komplo kurbanı olduğunu söyledi. Nissan Motor’u ayağa kaldıran Ghosn, avukatları tarafından yayınlanan videoda masum olduğunun altını çizerek, “sırtından bıçaklandığını” söyledi. Video boyunca isim vermeyen Ghosn, “Hissedarların karını kim gözetti? Hisselerin düşüşüne karşı herkes ne yapacağını ne yapmayacağını söylüyor, ancak kimse gelecek hakkındaki görüşünü, beklentisini söylemiyor. Benim için bu berbat bir şey” diyerek kendisinden sonra şirketi yönetenlerin şirketler grubunu birlikte tutamayacağını belirtti. Kendi yöntemlerini eleştirenleri de hedef alan Ghosn, “Geleceği göstermelisiniz, geleceğe nasıl bakılması gerektiğini göstermelisiniz, zaman zaman liderliğinizi kullanmalısınız. Yaptıklarımı diktatörlük olarak adlandırıyorlar. Benim yaptığım diktatörlük değildi, liderlikti” dedi.
Adil bir yargılanma olmasını umduğunu söyleyen Ghosn, avukatlarının kendisine yargılama hakkında olumsuz şeyler söylediğini ifade ederek, “Ben hukukçu değilim, o yüzden yargılanmanın koşulları hakkında avukatlarımı dinlemelisiniz” diye konuştu.

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