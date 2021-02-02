Tutuklanan şahsın cezaevi girişinde üzerinde tıbbı maskeye sarılı esrar ele geçirildi

Samsun’da tutuklanan bir kişinin cezaevi girişinde yapılan aramada tıbbı maskeye sarılı esrar ve kenevir tohumu ele geçirildi.

Olay, Samsun’un Çarşamba ilçesindeki Çarşamba Kapalı Cezaevi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, "uyuşturucu madde kullanmak" suçundan hükümlü olan A.S.(42) polis tarafından gözaltına alınıp adli işlemlerinin ardından tutuklandı. Çarşamba Kapalı Cezaevi girişinde üzerinde arama yapılan A.S.’nin korona virüsten dolayı takılan tıbbi maskeye sarılı 50 gram esrar ve 2 adet kenevir tohumu ele geçirildi. A.S. savcının talimatı doğrultusunda polise teslim edildi.



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