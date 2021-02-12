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Tutuklanan Seyitgazi cinayeti şüphelisinin ilk ifadesi

12.02.2021 14:34 | Son Güncelleme:
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Tutuklanan Seyitgazi cinayeti şüphelisinin ilk ifadesi

Eskişehir’in Seyitgazi ilçesinde bir kişinin silahla öldürülmesiyle ilgili tutuklanın şüphelinin, jandarmadaki ilk ifadesinde “Pişman değilim, cinayeti namus davası için işledim” dediği öğrenildi.İlçenin Cevizli mahallesinde, Sezai S.’yi (51) av tüfeği ile öldüren ve Eskişehir’de çıkartıldığı mahkeme tarafından tutuklanarak L Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumuna teslim edilen Y.B.

Eskişehir’in Seyitgazi ilçesinde bir kişinin silahla öldürülmesiyle ilgili tutuklanın şüphelinin, jandarmadaki ilk ifadesinde “Pişman değilim, cinayeti namus davası için işledim” dediği öğrenildi.
İlçenin Cevizli mahallesinde, Sezai S.’yi (51) av tüfeği ile öldüren ve Eskişehir’de çıkartıldığı mahkeme tarafından tutuklanarak L Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumuna teslim edilen Y.B. (20), jandarmadaki ilk ifadesinde pişman olmadığını anlattı. Şüpheli, öldürdüğü Sezai S.’yi, sürekli annesine sözlü tacizde bulunmasından ve sarkıntılık yapmasından dolayı daha önceden de ikaz ettiğini, ancak bu hareketlerine devam ettiğini iddia etti. Y.B., bu sebeple şahsı konuşmak için evlerine çağırdığında gelir gelmez de av tüfeği ile kasıklarından vurduğunu, pişman olmadığını cinayeti namus davası için işlediğini anlattı.

Tutuklanan Seyitgazi cinayeti şüphelisinin ilk ifadesi

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