Tutuklanan sosyal medya fenomeni 'Gagabulut'un ifadesi ortaya çıktı

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatı üzerine gözaltına alınan Altuğ, sevk edildiği adliyede tutuklanırken, paylaştığı videolara da mahkeme tarafından erişim yasağı konuldu.
Yeni Asır Gazetesi'nden Ceyhan Torlak'ın haberine göre; İfadesinde Youtube'a yüklediği videoların izlenme oranları sayesinde para kazandığını anlatan Altuğ'un, "Ayda 7 ile 10 bin lira arasında değişen para kazanıyorum. Hatta 15 bin lira kazandığım zamanlar da oldu. Kötü bir amacım yoktu. Sadece ilgi çekici bir şeyler çekmek istedim.
Ailemin maddi durumu iyi. Babamın Aydın'da restoranı var. İlk başlarda beni bu halimle kabul etmediler. Ama beni görmek isteyenler sayesinde restoranın işleri de arttı. İlgi çekmek için feminen giyiniyorum. Aslında kız arkadaşım var" dediği öğrenildi.
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