HABER

Tutuklanan sosyal medya fenomeni 'Gagabulut'un ifadesi ortaya çıktı

GÜNCEL HABERLERİ  | 18.10.2018 06:37 | Son Güncelleme

İzmir'de para karşılığında erkek çocukları öpüştürüp bu görüntüleri de sosyal medya hesabından paylaştığı gerekçesiyle tutuklanan sosyal medya fenomeni 'Gagabulut' lakaplı Bulut Altuğ'un ifadesi ortaya çıktı. Altuğ, çektiği videolardan aylık 10 bin lira para kazandığını söyleyen Altuğ, 'Kötü bir amacım yoktu, ilgi çekici şeyler çekmek istedim. İlgi çekmek için feminen giyiniyorum, kız arkadaşım var' dedi.

Tutuklanan sosyal medya fenomeni 'Gagabulut'un ifadesi ortaya çıktı

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatı üzerine gözaltına alınan Altuğ, sevk edildiği adliyede tutuklanırken, paylaştığı videolara da mahkeme tarafından erişim yasağı konuldu.

"AYLIK 7 - 10 BİN LİRA KAZANIYORUM"

Yeni Asır Gazetesi'nden Ceyhan Torlak'ın haberine göre; İfadesinde Youtube'a yüklediği videoların izlenme oranları sayesinde para kazandığını anlatan Altuğ'un, "Ayda 7 ile 10 bin lira arasında değişen para kazanıyorum. Hatta 15 bin lira kazandığım zamanlar da oldu. Kötü bir amacım yoktu. Sadece ilgi çekici bir şeyler çekmek istedim.

"ASLINDA KIZ ARKADAŞIM VAR"

Ailemin maddi durumu iyi. Babamın Aydın'da restoranı var. İlk başlarda beni bu halimle kabul etmediler. Ama beni görmek isteyenler sayesinde restoranın işleri de arttı. İlgi çekmek için feminen giyiniyorum. Aslında kız arkadaşım var" dediği öğrenildi.

PARTNERKiliseler arasında büyük kriz! İstanbul...Kiliseler arasında büyük kriz! İstanbul...
Suudi gazeteci Kaşıkçı'nın kaybolmasıSuudi gazeteci Kaşıkçı'nın kaybolması
Konsolosluktaki ikinci arama sona erdiKonsolosluktaki ikinci arama sona erdi
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Gagabulut bulut altuğ sosyal medya fenomeni Çocuk istismarı ifade

En Çok Okunan Haberler

Kuşum Aydın çok pişman: Televizyon kariyerim bitti

Kuşum Aydın çok pişman: Televizyon kariyerim bitti

'Ufak Tefek Cinayetler'in Merve’si Aslıhan Gürbüz ameliyat oldu

'Ufak Tefek Cinayetler'in Merve’si Aslıhan Gürbüz ameliyat oldu

TBMM'de bir ilk: Dört siyasi parti aynı önergede buluştu!

TBMM'de bir ilk: Dört siyasi parti aynı önergede buluştu!

Meral Akşener’den Erdoğan’a 'erken emeklilik' çıkışı

Meral Akşener’den Erdoğan’a 'erken emeklilik' çıkışı

Edirne'de turist akını sonrası esnaflar harekete geçti

Edirne'de turist akını sonrası esnaflar harekete geçti

İlber Ortaylı: 12 adaları Lozan’da verdik demek, cehalettir

İlber Ortaylı: 12 adaları Lozan’da verdik demek, cehalettir

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Berat Albayrak başaracak diye ödleri kopuyor!

Berat Albayrak başaracak diye ödleri kopuyor!

Fatih Altaylı'dan polise küfür açıklaması: Öfkeyle saydırdım

Fatih Altaylı'dan polise küfür açıklaması: Öfkeyle saydırdım

Günlük burç yorumları: 18 Ekim Perşembe İrem Su'dan günlük burç yorumları

Günlük burç yorumları: 18 Ekim Perşembe İrem Su'dan günlük burç yorumları

Ara Güler'in keşfettiği kent: Aphrodisias

Ara Güler'in keşfettiği kent: Aphrodisias

Meral Akşener’den Erdoğan’a 'erken emeklilik' çıkışı

Meral Akşener’den Erdoğan’a 'erken emeklilik' çıkışı

İlber Ortaylı: 12 adaları Lozan’da verdik demek, cehalettir

İlber Ortaylı: 12 adaları Lozan’da verdik demek, cehalettir

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.