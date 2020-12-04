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Tutuklanan TTB Onur Kurulu Üyesi İçin STK’lardan Çağrı

04.12.2020 13:31 | Son Güncelleme:
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Tutuklanan TTB Onur Kurulu Üyesi İçin STK’lardan Çağrı

Türk Tabipleri Birliği Onur Kurulu Üyesi Dr. Şeyhmus Gökalp’in, serbest bırakılması için hem Diyarbakır’dan hem de Dünya’daki değişik STK’lardan çağrı yapıldı

Demokratik Toplum Kongresi’ne yönelik operasyonda gözaltına alınan ve daha sonra tutuklanan, Türk Tabipleri Birliği Onur Kurulu Üyesi Dr. Şeyhmus Gökalp’in, serbest bırakılması için hem Diyarbakır’dan hem de Dünya’daki değişik STK’lardan çağrı yapıldı.

Diyarbakır Tabip Odası, İHD, TİHV, Baro ve Hak İnisiyatifi Dr. Şeyhmus Gökalp’in, serbest bırakılması için ortak bir açıklama yaptı. Diyarbakır Tabip Odasında düzenlenen basın toplantısında, STK’lar adına konuşan Diyarbakır Tabip Odası Oda Başkanı Elif Turan, Gökalp’in serbest bırakılması çağrısı yaptı. Turan “Daha önce de benzerlerini sıkça gördüğümüz ve tutuklamasını gerektirecek hiçbir suçu, suç unsuru içeren somut bir eylemi olmamasına, Yargıtay, Anayasa Mahkemesi ve Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi tarafından bu tür beyanların, kanıt değeri taşımadığına ilişkin kararları bulunmasına karşın hukuk dışı bir şekilde, soyut iftiralar kanıt sayılarak, tutuklama kararı alınmıştır. Ülkemizde hüküm süren antidemokratik, haksız-hukuksuz uygulamaların bir örneği olarak TTB’nin, en saygın kurullarından birinde görev alan Dr. Şeyhmus Gökalp’ın tutuklanması, meslek örgütü özerkliğine müdahale ve COVID-19 pandemisinde gerçekleri dile getirdiği için hedef alınan, TTB’ye ve son dönemde tüm sivil toplum örgütlerine, ardı ardına yapılan saldırıların devamı niteliğindedir. İnsan hakları savunucusu, mücadele arkadaşımız Dr. Şeyhmus Gökalp’in haksız, hukuksuz bu tutukluluğuna bir an önce son verilerek serbest bırakılmasını talep ediyoruz” dedi.

Dünya’dan Çağrı

Öte yandan merkezi Fransa’da bulunan ve 114 ülkenin tabipler birliklerinin üye olduğu Dünya Tabipler Birliği’yle, merkezi Belçika’da bulunan Avrupalı Doktorlar Daimi Komitesi de Dr. Gökalp için Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Adalet Bakanı Abdulhamit Gül’e mektup yazdı. Kurum Başkanları Dr. David Barbe ve Prof. Dr Frank Ulrich Montgomery imzalarıyla kaleme alınan mektupta, Gökalp’in serbest bırakılması için çağrı yapılarak “Dr. Şeyhmus Gökalp’in mesleğini ilgili temel etik değerler çerçevesinde icra eden saygın bir hekim olduğu kanısındayız. Kendisi, halk sağlığı yararlarını gözetme, hastaları ve hekimleri koruma gibi konulardaki kararlılığıyla tanınan ve kurumlarımızın etkili bir üyesi olan TTB’nin de aktif bir üyesidir. Dolayısıyla size, Dr. Şeyhmus Gökalp’in hemen serbest bırakılması, kendisine yönelik iddialarla ilgili maddi ve belgelenmiş kanıtların yokluğunda, suçlamaların geri çekilmesi için yetkileriniz dahilindeki her tür girişimde bulunma çağrısı yapıyoruz” denildi.

Dr. Şeyhmus Gökalp, DTK soruşturması kapsamında, 20 Kasım’da evine yapılan baskınla gözaltına alınmış ve sevk edildiği mahkeme tarafından tutuklanmıştı.

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