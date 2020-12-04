Tutuklanan TTB Onur Kurulu Üyesi İçin STK’lardan Çağrı

Demokratik Toplum Kongresi’ne yönelik operasyonda gözaltına alınan ve daha sonra tutuklanan, Türk Tabipleri Birliği Onur Kurulu Üyesi Dr. Şeyhmus Gökalp’in, serbest bırakılması için hem Diyarbakır’dan hem de Dünya’daki değişik STK’lardan çağrı yapıldı.

Diyarbakır Tabip Odası, İHD, TİHV, Baro ve Hak İnisiyatifi Dr. Şeyhmus Gökalp’in, serbest bırakılması için ortak bir açıklama yaptı. Diyarbakır Tabip Odasında düzenlenen basın toplantısında, STK’lar adına konuşan Diyarbakır Tabip Odası Oda Başkanı Elif Turan, Gökalp’in serbest bırakılması çağrısı yaptı. Turan “Daha önce de benzerlerini sıkça gördüğümüz ve tutuklamasını gerektirecek hiçbir suçu, suç unsuru içeren somut bir eylemi olmamasına, Yargıtay, Anayasa Mahkemesi ve Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi tarafından bu tür beyanların, kanıt değeri taşımadığına ilişkin kararları bulunmasına karşın hukuk dışı bir şekilde, soyut iftiralar kanıt sayılarak, tutuklama kararı alınmıştır. Ülkemizde hüküm süren antidemokratik, haksız-hukuksuz uygulamaların bir örneği olarak TTB’nin, en saygın kurullarından birinde görev alan Dr. Şeyhmus Gökalp’ın tutuklanması, meslek örgütü özerkliğine müdahale ve COVID-19 pandemisinde gerçekleri dile getirdiği için hedef alınan, TTB’ye ve son dönemde tüm sivil toplum örgütlerine, ardı ardına yapılan saldırıların devamı niteliğindedir. İnsan hakları savunucusu, mücadele arkadaşımız Dr. Şeyhmus Gökalp’in haksız, hukuksuz bu tutukluluğuna bir an önce son verilerek serbest bırakılmasını talep ediyoruz” dedi.