Tutuklanan Venezuelalı muhalife terör suçlaması

Dün gözaltına alınan Juan Guaido’nun ofis şefi Roberto Marrero terörizmle suçlandı. Venezuela Adalet Bakanı Néstor Reverol, Marrero’yu “kaos” oluşturmak için terör saldırıları planlayan bir hücreye liderlik ettiği için yargılanacağını açıkladı.

Venezuela’da muhalif lider Juan Guaido’nun ofisi şefi Roberto Marrero, dün gözaltına alındı. İçişleri ve Adalet Bakanı Nestor Reverol yaptığı açıklamada, 49 yaşındaki Avukat Marrero’nun, Karakas’taki ikametinde istihbarat servisi Sebin tarafından gözaltına alındığını doğruladı. Reverol, Marrero’nun suç gruplarının örgütlenmesinden doğrudan sorumlu olduğunu açıklarken, evinde pek çok silaha ve paraya el konulduğunu açıkladı. Marrero’nun, Kolombiya ve Orta Amerikalı paralı askerlerle politikacılara, askerlere, hakimlere, kamu hizmetlerine sabotaj yapmak ve kaos oluşturmak suçlamasıyla yargılanacağını bildirdi.

Öte yandan operasyon sırasında muhalif milletvekili Marrero’nın komşusu Sergio Vergara da gözaltına alınmıştı.

