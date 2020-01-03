Tutuklanan zanlının cezaevindeki üst aramasında uyuşturucu bulundu

DİYARBAKIR (AA) - Diyarbakır'da uyuşturucu ticaretinden tutuklanan zanlının cezaevine teslimi sırasında yapılan üst aramasında montuna gizlenmiş Hint keneviri tohumları bulundu.

Valilikten yapılan açıklamada, 31 Aralık'ta Dicle Sulh Ceza Hakimliğince, "uyuşturucu ve uyarıcı madde ticareti yapma ve sağlama" suçundan tutuklanarak Diyarbakır E Tipi Cezaevi Jandarma Bölük Komutanlığına getirilen H.K'nin, gerekli işlemler için cezaevi mahkum kabul yerine alındığı bildirildi.

H.K'nin jandarma personelince yapılan detaylı üst aramasında montunun alt bölümü ile sol bilek ve boyun kısmında sert cisimlerin tespit edildiği belirtilen açıklamada, montun 32 noktasına gizlenmiş ve tütün kabındaki tütünlere karıştırılmış Hint keneviri tohumlarının bulunduğu kaydedildi.

Açıklamada, cezaevine yasak malzeme sokmaya çalışan H.K. hakkında adli işlemlere başlandığı ifade edilerek, halkın huzur ve güvenliğinin sağlanması için adli ve mülki görevlerin artan azim ve kararlılıkla sürdürüldüğü vurgulandı.

