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Tutuklanan zanlının itirafı 4 kişiyi daha yakalattı

GÜNCEL HABERLERİ  | 04.10.2019 15:24 | Son Güncelleme

İstanbul'da bir kadına bıçaklı saldırı girişiminde bulunan zanlı tutuklandı - Zanlının kendilerini yurt dışında yaşayan bir iş adamının, boşanmak isteyen karısını öldürmeleri için tutuğunu ileri sürmesi üzerine İstanbul, Giresun ve Muş'ta yapılan operasyonlarda 4 kişi daha yakalandı

İSTANBUL (AA) - İstanbul'da bıçaklı saldırıda bulunmaktan tutuklanan şüphelinin, kendilerini yurt dışında yaşayan bir iş adamının boşanmak isteyen karısını öldürmeleri için tuttuğunu itiraf etmesi üzerine İstanbul, Giresun ve Muş'ta gerçekleştirilen operasyonlarda 4 kişi daha yakalandı.

Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 2 ay önce bir kadına yönelik bıçaklı saldırı girişiminde bulunan şüpheli M.K.'yı yakaladı.

Şüpheli M.K. sorgusunda, bıçaklı saldırı girişiminde bulunduğu kadını, yurt dışında yaşayan iş adamı kocasının öldürtmek istediğini ve bu iş için kendisiyle birlikte 5 kişiyle bağlantı kurduğunu iddia etti.

Adliyeye sevk edilen M.K. tutuklanırken, iş adamı K.A.'nın karısı D.C.A.'yı öldürmeleri için tuttuğu ileri sürülen diğer şüphelileri de yakalamak için ekipler harekete geçti.

Dün İstanbul, Giresun ve Muş'ta düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda organize suç örgütü üyesi oldukları öne sürülen 4 kişi daha gözaltına aldı.

Emniyette işlemleri tamamlanan şüpheliler adliyeye sek edildi.

İş adamı K.A. hakkında ise "cinayete azmettirme" suçundan yakalama kararı çıkarıldı.

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