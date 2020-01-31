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Tutuklananların yakınları 'adam kaçırma' suçundan tutuklandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 31.01.2020 20:03 | Son Güncelleme

 DENİZLİ'de, 'adam kaçırma', 'zorla alıkoyma' ve 'gasp' suçlarından dün tutuklanan 2'si kadın 7 kişinin yakınları, şikayetinden vazgeçmesi için mağdurlardan birini kaçırdı.

Ramazan ÇETİN/DENİZLİ, (DHA)- DENİZLİ'de, 'adam kaçırma', 'zorla alıkoyma' ve 'gasp' suçlarından dün tutuklanan 2'si kadın 7 kişinin yakınları, şikayetinden vazgeçmesi için mağdurlardan birini kaçırdı. Polis ekiplerince düzenlenen operasyonla yakalanan ve gözaltına alınan 2'si kadın 6 kişiden 4'ü 'adam kaçırma' suçundan bugün mahkemece tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet ve Gasp Bürosu ekipleri, 'adam kaçırma', 'gasp', 'zorla alıkoyma' ve 'kişiyi hürriyetinden yoksun bırakma' suçlarına karıştıkları öne sürülen organize suç örgütünü takibe aldı. Örgüt üyelerinin son olarak R.D.'yi kaçırıp, 3 gündür evde kelepçe takarak zorla tutarak gasbettiğini tespit edildi. Bunun üzerine dün belirlenne adrese operasyon düzenleyen polis ekipleri, 2'si kadın 7 kişiyi gözaltına aldı. Eli kelepçeli bulunan R.D. kurtarıldı. R.D.'nin kaçırılması olayına karışan 7 kişinin ayrıca mağdurlardan Ö.S.'nin de alacağı olduğu iddiasıyla otomobilinin önünü kestiği ve aracı gasbettiği tespit edildi. R.D. ve Ö.S. gözaltına alınan 7 kişiden şikayetçi oldu.
Operasyonda evde yapılan aramada bulunan 6 ruhsatsız tabanca, av tüfeği, 30 gram uyuşturucu madde metamfetamin, 10 gram esrar, 8 ecstasy uyuşturucu hap ve çok sayıda mermiye el konuldu. Soruşturma kapsamında gözaltına alınan şüpheliler Barış D., Abdullah K., Deniz D., Cemil C., Ersin E., Hatice Ö. ve Taylan Y., dün sevk edildikleri adliyede çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.
TUTUKLANANLARIN YAKINLARI DA 'ADAM KAÇIRMA'DAN TUTUKLANDI
'Adam kaçırma', 'zorla alıkoyma' ve 'gasp' suçundan 7 kişinin tutuklanmasının ardından, daha önce otomobili gasbedilen Ö.S.'nin bu kez de tutuklanan kişilerin yakınları tarafından gece kaçırıldığı belirlendi. Arkadaşının otomobilindeyken önü kesilen Ö.S.'nin tabanca zoruyla şüphelilere ait otomobile bindirildiği, ardından da Pamukkale ilçesinde bir bağ evine götürülerek otomobilinin gasbedilmesiyle 7 kişi hakkında yaptığı şikayetinden vazgeçmesi istendiği ortaya çıktı.
Ö.S.'nin arkadaşının ihbarı üzerine operasyon yapan İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet ve Gasp Bürosu ekipleri, bu kez de daha önce tutuklanan 7 kişinin yakınları olan Ö.Ö., B.K., S.G., F.A., C.A. ve A.R.A. gözaltına alındı. Sorgularının ardından 2'si kadın 6 kişi bugün adliyeye sevk edildi. 'Adam kaçırmak' suçundan mahkeme çıkarılan 6 kişiden Ö.Ö., A.R.A., F.A. ve S.G. tutuklandı. Diğerleri tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

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