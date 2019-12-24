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Tutuklanınca ağladı: Tüm mağdurlardan özür dilerim

GÜNCEL HABERLERİ  | 24.12.2019 15:02 | Son Güncelleme

Bursa'da çok sayıda kapkaç ve hırsızlık olayının bisikletli şüphelisi M.T. (36) polis ekipleri tarafından yakalandı. İfadesinin ardından adliyeye sevk edilip, tutuklanan M.T., kendini görüntüleyen basın mensuplarına ''Pişmanım, tüm mağdurlardan özür dilerim'' diyerek ağladı

Bursa Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp Büro Amirliği ekipleri, merkez Yıldırım ve Osmangazi ilçelerinde meydana gelen 8 farklı kapkaç ve hırsızlık olayının şüphelisinin daha önceden de suç kaydı bulunan M.T. olduğu belirlendi. Bisikletiyle gezerek, özellikle genç kadınların çantalarını kapkaç yöntemiyle çalan M.T., polis ekipleri tarafından saklandığı evde gözaltına alındı.

M.T.'nin evinde yapılan aramalarda 4 adet cep telefonu, 1 adet ruhsatsız tabanca ve çok sayıda fişek ele geçirildi.

Emniyettek işlemleri tamamlanan M.T., sevk edildiği mahkemece tutuklandı. M.T., adliyeye sevk olurken, kendini görüntüleyen basın mensuplarına, ''Pişmanım, tüm mağdurlardan özür dilerim. Eşime ve anneme yardım etmek için yaptım. Çok üzgünüm'' diyerek ağladı.

Öte M.T.'nin, bisikletle kapkaç yaptıktan sonraki kaçma anları, güvenlik kameraları tarafından görüntülendi.

(DHA)

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Anahtar Kelimeler:
kapkaççı Bursa hırsız mahkeme

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