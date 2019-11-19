‘Tutuklu 120 Gazeteciyle Dünya Rekoru Türkiye’de’

Uluslararası Basın Enstitüsü’nün son raporuna göre, Türkiye’de hala 120’den fazla gazeteci cezaevinde ve bu bir dünya rekoru. Kuruluşa göre, Türkiye’de geçtiğimiz yıl olağanüstü halin kaldırılmasından bu yana medyanın durumunda düzelme olmadı.

Türkiye’de 15 Temmuz 2016’daki darbe girişiminin ardından olağanüstü hal ilan edilmiş, olağanüstü halin uygulandığı iki yıl içinde 150 bin hakim, akademisyen, devlet memurunun Ankara’nın darbe girişiminin arkasında olmakla suçladığı Fethullah Gülen’i destekledikleri şüphesiyle ya görevine son verilmiş ya da bu kişilerin görevleri askıya alınmıştı.

Dünya çapında medyadaki durumu takip edip raporlaştıran Uluslararası Basın Enstitüsü’nün son raporuna göre, Türkiye’de yüzlerce gazeteci darbe girişiminden bu yana terör bağlantılı suçlardan yargılandı. Kuruluşa göre, hala cezaevinde olan gazetecilerin sayısı 160’dan 120’ye düştü.

Kuruluşun hazırladığı raporda “Bu rakamların ardında temel hakların ihlal edildiği, çok sayıda gazetecinin ciddi terör bağlantılı suçlarla aylarca hatta bazen yıllarca yargılama süreci başlatılmadan ve resmi bir iddianame hazırlanmadan tutulduğu bir hikaye yatıyor” denildi.