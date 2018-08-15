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Tutuklu Altaylı'nın kızı: Almanya Türkiye'ye baskıyı sürdürmeli

15.08.2018 12:22 | Son Güncelleme

Türkiye'de bir yıldır "terör" suçlamasıyla tutuklu bulunan Alman vatandaşı Enver Altaylı'nın kızı, rahip Brunson için yapılan baskının babası için de etkili olmasını umuyor.

ABD ile Türkiye arasında rahip Andrew Craig Brunson'ın tutukluluğuna ilişkin kriz sürerken, Türkiye'de tutuklu Alman vatandaşları da yenidem gündeme getirildi. Türkiye'de tutuklu eski MİT çalışanı Enver Altaylı'nın kızı, rahip Brunson'a yönelik Türkiye'ye yapılan baskının babası için de etkili olmasını umduğunu belirtti.

Alman haber ajansı dpa'ya konuşan Enver Altaylı'nın kızı Zehra Der, babasının iddianamesiz tutuklu oluşunun birinci yılının 20 Ağustos'ta dolacağını ifade etti. Der, federal hükümetin babası ve Türkiye'de tutuklu tüm Alman vatandaşları için Ankara'ya baskı yapmaya devam etmesini umduğunu belirtti.

Zehra Der, Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Maas'ın, Pazartesi günü Türkiye'nin rahip Brunson gibi "siyasi gerekçelerle tutuklu" Alman vatandaşlarını da serbest bırakması gerektiğini söylemesinden memnuniyet duyduğunu belirtti. "Dışişleri Bakanı'nın Türkiye cezaevlerindeki Almanlara dair konuşması çok iyi "diyen Der, babasının dosyasına bakan savcının üçüncü kez değiştirildiğini ve bu nedenle sürecin sürekli uzadığına dikkat çekti.

"Tek kişilik hücrede sağlık sorunları yaşıyor"

15 Temmuz'daki darbe girşimi sonrası Antalya'da gözaltına alınıp tutuklanan 73 yaşındaki Enver Altaylı, hakkındaki "terör" suçlaması nedeniyle Ankara'daki Sincan cezaevinde tutuluyor. Babasının tek kişilik hücrede tutulduğunu belirten Zehra Der, hala hakkında bir iddianame hazırlanmadığını söyledi. Der, babasının cezaevi koşullarında ciddi sağlık sorunları yaşadığına dikkat çekerek, tutukluluk koşullarının hafifleştirilmesini talep etti.

"Tek kişilik hücrede, başına bir şey gelmesinden korkuyoruz" diyen Zehra Der, babasının yüksek tansiyon ve mide sorunları yaşadığına dikkat çekti.

Zehra Der'in daha önce Alman haber ajansı dpa'ya yaptığı açıklamaya göre hukukçu olan Enver Altaylı, Antalya'da turizm alanında çalışıyordu. Enver Altaylı, kendi ifadelerine göre, 1968 yılında MİT tarafından Doğu Avrupa hukuku konusunda araştırmalar yapmak üzere Almanya'ya gönderilmişti.

DW,dpa, GA/ÖA

© Deutsche Welle Türkçe

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