Tutuklu Altı Gazetecinin Yargılanmasına Başlandı

Mart ayının başından beri tutuklu olan Odatv Haber Müdürü Barış Terkoğlu, Oda TV Yayın Yönetmeni Barış Pehlivan, Odatv Muhabiri Hülya Kılınç, Yeniçağ yazarı Murat Ağırel ve Yeni Yaşam Gazetesi Yayın Yönetmeni Ferhat Çelik ve aynı gazetenin Haber Müdürü Aydın Keser MİT Kanunu'nun 27. maddesiyle, TCK'nın 329. maddesi'nde düzenlenen ‘Gizli kalması gereken bilgileri’ açıkladıkları iddiasıyla 7 yıldan 18 yıla kadar hapis cezasıyla yargılanıyor.

Duruşmada savunmasını yapan ilk sanık olan gazeteci Murat Ağırel, iddiaları reddetti.

Ağırel ‘‘MİT’in Libya’da faaliyet gösterdiğini ilk duyuran Cumhurbaşkanı Erdoğan’dır. Cumhurbaşkanı şimdi suç mu işlemiştir? Bizler MİT’in nerede ne görev aldığını nereden bilebiliriz? Benim Twitter paylaşımlarımla öteki haber ve fotoğrafların hiçbir alası yok. İddia makamı bunu planlı bir faaliyet olarak görüyorsa delil koymalı. 19 Şubat’ta şehidimizin doğduğu ilçenin muhtarı fotoğraf koyarak paylaşım yaptı ama MİT bunu ifşa olarak görmedi. ‘Bordo bereliler’ ve ‘Özel kuvvetler’ adlı Facebook hesapları ‘Bize emanet’ yazdı, güvenlik uzmanı Abdullah Ağar ‘Vatan kimi zaman bilinen kimi zaman bilinmeyen kahramanlarıyla yükselir’ yazdı. MİT bunları ifşa görmedi benim anlamını dahi bilmediğim ‘Case officier’ı ifşa olarak gördü. Ben Cumhurbaşkanımızın şehitleri ‘tane’ olarak nitelemesi beni üzmüştü o twiti o nedenle attım. Yazımı yollamasaydım, yazı da yazacaktım’’ dedi.

Ağırel, kendisiyle aynı dosyada yargılanan altı kişiden yalnızca Barış Terkoğlu ve Barış Pehlivan’la tanıştığını HTS kayıtlarının ortaya koyduğu haliyle onlarla da 15 aydır görüşmediğini dile getirdi.