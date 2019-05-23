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Tutuklu bitkisel hayattaki esnaf, evine gönderildi

YAŞAM HABERLERİ  | 23.05.2019 17:06 | Son Güncelleme

ANTALYA'nın Manavgat ilçesinde, 2 yıl önce silahla başından yaralanıp bitkisel hayata giren ancak ödenmeyen çeklerden dolayı  cezasını çekmek için Alanya'daki hastaneye götürülen Ahmet Öz (52), cezasının 3 aylığına ertelenmesinin ardından evine gönderildi.

Tutuklu bitkisel hayattaki esnaf, evine gönderildi

Mithat ABAKAN- Engin ANAK/ALANYA (Antalya), (DHA) - ANTALYA'nın Manavgat ilçesinde, 2 yıl önce silahla başından yaralanıp bitkisel hayata giren ancak ödenmeyen çeklerden dolayı cezasını çekmek için Alanya'daki hastaneye götürülen Ahmet Öz (52), cezasının 3 aylığına ertelenmesinin ardından evine gönderildi.
Manavgat'ta, 2017 yılının Temmuz ayında, ateşli silahla başından yaralanan ve olaydan bu zamana kadar bitkisel hayatta olan esnaf Ahmet Öz hakkında, toplam 160 bin liralık çeklerini ödemediği için Konya 1'inci İcra Mahkemesi, Konya 2'nci İcra Mahkemesi ve Alanya 2'nci İcra Mahkemesi tarafından 3 dava açıldı. Ana borcu ödemediği gerekçesiyle Ahmet Öz hakkında ayrıca verilen 161 bin 570 liralık adli para cezası, 1253 gün hapis cezasına çevrildi. Hakkında tutuklama kararı çıkarılan Öz, cezasını çekmesi için 8 Mayıs'ta jandarma ekiplerince ALKÜ Alanya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürüldü.
CEZA ERTELENDİ
Ahmet Öz hakkında İstanbul Adli Tıp Kurumu Başkanlığı 3'üncü İhtisas Kurulu geçen pazartesi günü verdiği raporda, 'Cezasının çektirilmesinin hayati tehlike oluşturacağı ve ertelenmesi gerektiği'ni belirtti. Bunun üzerine hükümlü Öz'ün cezasının infazına 3 ay süreyle ara verilmesine karar verildi. Kararın dün Alanya Cumhuriyet Başsavcılığı'na bildirilmesi üzerine, Ahmet Öz'ün hastaneden tahliye edilerek evine gönderilmesine karar verildi. Tedbir amaçlı dün hastanede tutulan Öz, bugün evine gönderildi.
Eşi Müzeyyen Öz (52) ve yakınları tarafından hastaneden alınan Ahmet Öz, ambulansla Manavgat ilçesi Kavaklı Mahallesi'ndeki evine getirildi.
Ailenin avukatı Serkan Öz tarafından Ahmet Öz'ün affedilmesi için Cumhurbaşkanlığı'na dilekçe de verilmişti.
FOTOĞRAFLI

Tutuklu bitkisel hayattaki esnaf, evine gönderildiTutuklu bitkisel hayattaki esnaf, evine gönderildiTutuklu bitkisel hayattaki esnaf, evine gönderildiTutuklu bitkisel hayattaki esnaf, evine gönderildi

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