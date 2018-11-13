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Tutuklu eşi 'Cinayeti ben işledim' dedi, hakim tutuklamadı

YAŞAM HABERLERİ  | 13.11.2018 21:24 | Son Güncelleme

 ESKİŞEHİR'de 5 yıl önce eşi S.D.'ye (38) cinsel saldırıda bulunduğunu öne sürdüğü Burçin Kul'u (36) bıçaklayarak öldürüp cesedini 5 parçaya ayırdıktan sonra toprağa gömmekten yargılanan Levent Duran (41), duruşmada cinayeti eşi S.D.'nin işlediğini öne sürdü.

Tutuklu eşi 'Cinayeti ben işledim' dedi, hakim tutuklamadı

ESKİŞEHİR, (DHA)- ESKİŞEHİR'de 5 yıl önce eşi S.D.'ye (38) cinsel saldırıda bulunduğunu öne sürdüğü Burçin Kul'u (36) bıçaklayarak öldürüp cesedini 5 parçaya ayırdıktan sonra toprağa gömmekten yargılanan Levent Duran (41), duruşmada cinayeti eşi S.D.'nin işlediğini öne sürdü. Tutuksuz yargılanan S.D. ise "Ben öldürdüm" demesine rağmen, bu itirifı inandırıcı bulmayan mahkeme heyeti tutuklamadı ve duruşmayı erteledi.
Olay, 20 Eylül 2013 tarihinde Eskişehir'in İstiklal Mahallesi'nde meydana geldi. Levent Duran, Kütahya'dan Eskişehir'e gelen arkadaşı Burçin Kul'u evinde misafir etti. Levent Duran, bir süre evinde kalan Burçin Kul'u, iddiaya göre eşi S.D.'ye cinsel saldırıda bulunduğunu öne sürerek bıçakla öldürdü. Duran, evinin banyosunda 5 parçaya ayırdığı cesedi bahçesine gömdü.
Burçin Kul'un annesi, polise başvurarak oğlunun 20 Eylül 2013 tarihinden bu yana kayıp olduğunu bildirdi. Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Cinayet Bürosu tarafından oluşturulan özel ekip, olayı araştırmaya başladı. Levent Duran, polislerin araştırma yaptığını öğrenince kayınbiraderi Yalçın Kırmızı ile birlikte evinin bahçesindeki ceset parçalarını çıkararak poşet içerisine koydu. Duran ve kayınbiraderi daha sonra poşetlerdeki ceset parçalarını Bozdağ mevkiine götürerek burada toprağa gömdü.
CESET 4 YIL SONRA BULUNDU
Cinayet Bürosu ekiplerinin yaptığı çalışmalarda kayıp olan Burçin Kul'un en son Levent Duran'ın yanında kaldığı belirlendi. Ekipler teknik takip neticesinde Duran'ı 16 Kasım 2017 tarihinde gözaltına alındı. Duran sorgusunda Burçin Kul'u, eşi S.D.'ye cinsel saldırıda bulunduğu için bıçaklayarak öldürdüğünü, cesedi de gömdüklerini itiraf etti. Levent Duran'ın gösterdiği yerde iş makinalarıyla yapılan kazıda Burçin Kul'a ait olduğu değerlendirilen insan kafatası ve kemik parçaları bulundu.
Polis ekiplerinin gözaltına aldıkları Levent Duran, kayınbiraderi Yalçın Kırmızı (32) ve baldızı Yasemin Cengiz (31) sorgulamalarının ardından adliyeye sevk edildi. Levent Duran çıkarıldığı mahkemece tutuklandı, Yalçın Kırmızı ve Yasemin Cengiz adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı. Levent Duran, Yalçın Kırmızı, Yasemin Cengiz ve cinsel saldırıya uğradığını öne sürülen S.D. hakkında Eskişehir 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde dava açıldı. Sanıkların yargılanmasına bugün başlanıldı.
'BICAĞI EŞİM SAPLADI'
Tutuklu sanık Levent Duran duruşmada cinayeti kendisinin değil eşinin gerçekleştirdiği öne sürerek, "Eşim bana 'Burçin bana tecavüz etti. Zorla uyuşturucu kullandırdı' dedi. Burçin Kütahya'ya gitmişti. Bizde kalıyordu. Kütahya'dan dönünce onunla bu konuyu konuştuk. Burçin sinirlenerek bıçak çıkardı beni elimden yaraladı. Arbede sırasında eşim S.D. elindeki bıçağı Burçin'in boğazına sapladı. Öldüğünü anlayınca, cesedini bahçeye gömdük. Daha sonra da cesedi bahçeden çıkarıp dağlık alana gömdük. Olayı ben üstlenmiştim ancak cinayet bu şekilde oldu" diye konuştu.
MAHKEME HEYETİ İNANDIRICI BULMADI
S.D.'de de cinayeti kendisinin işlediğini öne sürerek, "Ben öldürdüm. Olay eşimin anlattığı gibi olmuştur. Ölenin tecavüzüne uğradım" dedi.
Mahkeme heyeti cinayeti kendisinin işlediğini söyleyen S.D.'yi tutuklamadı, Levent Duran'ın tutukluluk halinin devamına karar vererek duruşmayı erteledi.

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Tutuklu eşi 'Cinayeti ben işledim' dedi, hakim tutuklamadıTutuklu eşi 'Cinayeti ben işledim' dedi, hakim tutuklamadı

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