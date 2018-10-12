"Tutuklu havalimanı işçileri ve Karabulut serbest bırakılsın"

CHP İzmir Milletvekili Kani Beko, İstanbul 3. Havalimanı inşaatındaki olaylarda tutaklanan 35 işçi ile DİSK'e bağlı Dev Yapı-İş Genel Başkanı Özgür Karabulut'un serbest bırakılmasını istedi.
Beko, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, İstanbul 3. Havalimanı olaylarındaki tutuklamalara yönelik açıklamalarda bulundu.
Tutuklanan havalimanı işçilerinin, cezaevinden kendisine bir mektup gönderdiğini belirten Beko, bu işçilerin, geçen yıl ziyaretine geldiklerini ve zor çalışma koşullarında çalıştıklarını anlattıklarını aktardı.
"Üçüncü havalimanında kayıt dışı işçiler olduğu için ne kadar işçinin iş cinayetlerinde öldüğünün tespit edilemediğini" belirten Beko, söz konusu koşullara dayanamayan üçüncü havalimanı işçilerinin demokratik tepkilerini ortaya koydukları için gözaltına alındığını ve tutuklandığını, aynı zamanda DİSK 'e bağlı Dev Yapı-İş Genel Başkanı Özgür Karabulut'un da haksız şekilde tutuklandığını öne sürdü.
Beko, "Başta 35 işçi arkadaşım ve DİSK'e bağlı Dev Yapı-İş Genel Başkanı Özgür Karabulut'un derhal serbest bırakılmasını istiyorum." dedi.
Türkiye'de iş sağlığı ve güvenliği konusunda önlemler alınmadığı için her yıl 2 bine yakın işçinin hayatını kaybettiğini savunan Beko, "Uluslararası Çalışma Örgütü raporları, Avrupa Sendika Konfederasyonu raporlarına baktığımızda Türkiye dünyada en kötü 10 ülke arasında maalesef yerini almaktadır." diye konuştu.
Beko, cezaevindeki havalimanı işçilerinin mektubunu basın mensuplarına okuyarak, şunları söyledi:
"TBMM Başkanı Binali Yıldırım, Başbakanlığı döneminde ILO Bölge Toplantısı'nda işçilere bir çağrı yapmıştı: 'Sendikalara üye olun, sendikalara üye olmak sizin hakkınızdır.' Ben de bugün Meclis Başkanı'ma çağrı yapıyorum, üçüncü havalimanı işçileri sendikalarına üye oldular, önce gözaltına alındılar, sonra cezaevine gönderildiler. Bu konuyla ilgili Meclis Başkanı Sayın Binali Yıldırım'ın da söyleyeceği söz vardır, diye düşünüyorum. Bu utanç verici davranıştan bir an önce geri dönülmesi gerektiği inancındayım."
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