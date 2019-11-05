HABER

Tutuklu HDP'li Başkanların 15 Yıla Kadar Hapsi İsteniyor

05.11.2019 21:57 | Son Güncelleme

Bir süre önce gözaltına alınan ve daha sonra tutuklanan HDP’li eski Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkanı Selçuk Mızraklı, Kayapınar Belediye Başkanı Keziban Yılmaz ve Kocaköy Belediye Başkanı Rojda Yılmazer hakkında dava açıldı. Üç eski başkan hakkında 15’er yıla kadar hapis cezası isteniyor

Tutuklu HDP'li Başkanların 15 Yıla Kadar Hapsi İsteniyor

İçişleri Bakanlığı tarafından 19 Ağustos’ta görevden alınarak yerine kayyum atanan ve 22 Ekim’de tutuklanan eski Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Eşbaşkanı Başkanı Selçuk Mızraklı hakkında dava açıldı. Dava iddianamesi Diyarbakır 11. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından kabul edildi.

İddianamede, “örgüt üyeliği” ile suçlanan Mızraklı hakkında 7,5 yıldan 15 yıla kadar hapis cezası isteniyor. İddianameyi kabul eden 11. Ağır Ceza Mahkemesi dava dosyasının, Mızraklı hakkında 2017 yılında açılan ve 9. Ağır Ceza Mahkemesi’nde tutuksuz olarak yargılandığı dosya ile birleştirilmesine karar verdi. Mızraklı 9. Ağır Ceza Mahkemesinde ‘örgüt kurma ve yönetme’ iddiasıyla yargılanıyor. Mahkeme birleştirme talebini kabul ederse Mızraklı, 25 Aralık’ta hakim karşısına çıkacak.

Mızraklı, Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında 21 Ekim günü gözaltına alındı. Bir gün gözaltında tutulan Mızraklı 22 Ekim’de çıkarıldığı mahkemede H. A. isimli bir tanığın beyanları gerekçe gösterilerek ‘örgüt üyesi olmak’, ‘örgüt propagandası yapmak’ iddialarıyla tutuklandı.

Mızraklı ile birlikte gözaltına alınan ve tutuklanan eski Kayapınar Belediye Başkanı Keziban Yılmaz hakkında da dava açıldı. ‘Örgüt üyeliği’ ile suçlanan Yılmaz’ın 7,5 yıldan 15 yıla kadar değişen hapis cezası ile cezalandırılması isteniyor. Yılmaz, 15 Ocak 2020’da Diyarbakır 9. Ağır Ceza Mahkemesinde hakim karşısına çıkacak.

Aynı gün tutuklanarak hakkında dava açılan diğer isim ise eski Kocaköy Belediye Başkanı Rojda Nazlıer oldu. Nazlıer de diğer eski başkanlar gibi ‘Örgüt Üyeliği’ ile suçlanıyor. Hakkında 7,5 yıldan 15 yıla kadar hapis cezası istenen Nazlıer 27 Ocak 2020’de Diyarbakır 11. Ağır Ceza Mahkemesinde yargılanmaya başlanacak.

Diyarbakır’da tutuklanan üç eski başkan geçen hafta Kayseri’deki cezaevlerine götürüldü.

PARTNER Kan donduran itiraf: Babamın çocuğunu doğurdum! Kan donduran itiraf: Babamın çocuğunu doğurdum!
Kahramanmaraş’ta uyuşturucu operasyonuKahramanmaraş’ta uyuşturucu operasyonu
Kaçırılan kadını kurtarmaya çalıştı! Kahraman şoför o anları anlattıKaçırılan kadını kurtarmaya çalıştı! Kahraman şoför o anları anlattı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Joker kullandığı soru sosyal medya kullanıcılarını çıldırttı

Joker kullandığı soru sosyal medya kullanıcılarını çıldırttı

2020 yılında hangi otomobil ne kadar MTV ödeyecek?

2020 yılında hangi otomobil ne kadar MTV ödeyecek?

Erdoğan'dan Arınç'a 'KHK' tepkisi!

Erdoğan'dan Arınç'a 'KHK' tepkisi!

Eminönü’ndeki balıkçılarla ilgili flaş gelişme

Eminönü’ndeki balıkçılarla ilgili flaş gelişme

Beşiktaş'ta dehşet saçmıştı! Şoförün ifadesi şoke etti

Beşiktaş'ta dehşet saçmıştı! Şoförün ifadesi şoke etti

Sokakta dilenen kadın gayrimenkul zengini çıktı

Sokakta dilenen kadın gayrimenkul zengini çıktı

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

Düğmeye basıldı! Çok sayıda kişiye gözaltı

Düğmeye basıldı! Çok sayıda kişiye gözaltı

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

FETÖ'nün medya davasında karar çıktı

FETÖ'nün medya davasında karar çıktı

Kar yağışı sürprizi! Her yer beyaza büründü

Kar yağışı sürprizi! Her yer beyaza büründü

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Kahramanmaraş’ta uyuşturucu operasyonu

Dev operasyon! 46 kilogram ele geçirildi

Kaçırılan kadını kurtarmaya çalıştı! Kahraman şoför o anları anlattı

Kaçırılan kadını kurtarmaya çalıştı! Kahraman şoför o anları anlattı

'Kuzeydeki son Osmanlı' vefat etti!

'Kuzeydeki son Osmanlı' vefat etti!

Gaziden duygulandıran sözler!

Gaziden duygulandıran sözler!

Son dakika: İçişleri Bakanlığı duyurdu! 3 terörist öldürüldü

Bakanlık duyurdu! PKK'ya bir darbe daha

Kod adı Fevzi mi? Mahkemede bunları söyledi

Kod adı Fevzi mi? Mahkemede bunları söyledi

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.