Tutuklu HDP'li Başkanların 15 Yıla Kadar Hapsi İsteniyor

İçişleri Bakanlığı tarafından 19 Ağustos’ta görevden alınarak yerine kayyum atanan ve 22 Ekim’de tutuklanan eski Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Eşbaşkanı Başkanı Selçuk Mızraklı hakkında dava açıldı. Dava iddianamesi Diyarbakır 11. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından kabul edildi.

İddianamede, “örgüt üyeliği” ile suçlanan Mızraklı hakkında 7,5 yıldan 15 yıla kadar hapis cezası isteniyor. İddianameyi kabul eden 11. Ağır Ceza Mahkemesi dava dosyasının, Mızraklı hakkında 2017 yılında açılan ve 9. Ağır Ceza Mahkemesi’nde tutuksuz olarak yargılandığı dosya ile birleştirilmesine karar verdi. Mızraklı 9. Ağır Ceza Mahkemesinde ‘örgüt kurma ve yönetme’ iddiasıyla yargılanıyor. Mahkeme birleştirme talebini kabul ederse Mızraklı, 25 Aralık’ta hakim karşısına çıkacak.

Mızraklı, Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında 21 Ekim günü gözaltına alındı. Bir gün gözaltında tutulan Mızraklı 22 Ekim’de çıkarıldığı mahkemede H. A. isimli bir tanığın beyanları gerekçe gösterilerek ‘örgüt üyesi olmak’, ‘örgüt propagandası yapmak’ iddialarıyla tutuklandı.