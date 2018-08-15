Tutuklu iki Yunan askerin tahliyesi

ATİNA (AA) - Yunanistan Dışişleri Bakanlığı, Edirne’de askeri bölgede yakalandıktan sonra tutuklu yargılanan Yunan ordusuna mensup iki askerin tahliye edilmesini, Türk-Yunan ilişkileri ve iki ülke halklarının dostluğuna katkı sağlayacak olumlu bir karar olarak değerlendirdi.

Yunanistan Dışişleri Bakanlığı, 1 Mart'ta askeri bölgede yakalanan Teğmen Aggelos Mitrodotis ile Astsubay Çavuş Dimitris Kuklacis’in, Edirne'deki 2. Sulh Ceza Hakimliğince tutuksuz yargılanmak üzere tahliyesine karar verilmesinin ardından yazılı bir açıklama yaptı.

Açıklamada şunlar kaydedildi:

"Türk makamlarının bu kararı olumludur ve Türk-Yunan ilişkileri ve halklarımızın dostluğuna katkı sağlayacaktır. İki Yunan askerin geçen mart ayında tutuklanması nedeniyle ertelenen, Yunanistan’ın İzmir’deki Başkonsolosluğunun tarihi binasının bu yılın eylül ayında resmi açılışının yapılması da aynı yönde katkı sağlayacak. Başbakanın, Dışişleri Bakanlığının ve Yunanistan’ın, Türkiye’deki diplomatik ve konsolosluk misyonlarının sürekli çabaları sonuç getirdi. Diplomasi bir kez daha en büyük kazanan oldu."

