HABER

Tutuklu iki Yunan askerin tahliyesi

GÜNCEL HABERLERİ  | 15.08.2018 09:07 | Son Güncelleme

Yunanistan Savunma Bakanı Panos Kammenos, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'ı Yunanistan'a davet etti

ATİNA (AA) - Yunanistan Savunma Bakanı Panos Kammenos'un, Türkiye'de tutuklu yargılanan 2 Yunan askerin tahliye edilmesinin ardından Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'ı Yunanistan'a davet ettiği bildirildi.

Yunanistan Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, Edirne'de askeri bölgede yakalandıktan sonra tutuklu yargılanan Yunan ordusuna mensup iki askerin dün tahliye edilmesinin ardından Kammenos'un Akar'ı telefonla aradığı belirtildi.

Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Savunma Bakanı Panos Kammenos, Türkiye'nin Savunma Bakanı Hulusi Akar ile telefonda konuştu. Kendisine iki Yunan askerin serbest bırakılmasından duyduğu memnuniyeti dile getirdi ve onu resmi ziyaret için Yunanistan'a davet etti."

PARTNER'Fil gibi oldun, şişko' sözüne 10 milyon lira tazminat istedi'Fil gibi oldun, şişko' sözüne 10 milyon lira tazminat istedi
Gazeteci Mehmet Barlas: Bu iş böyle giderse iPhone'u sadece FETÖ'cüler kullanacakGazeteci Mehmet Barlas: Bu iş böyle giderse iPhone'u sadece FETÖ'cüler kullanacak
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Yunanistan davet panos kammenos

En Çok Okunan Haberler

Resmi Gazete'de yayımlandı! ABD ürünlerine ek vergi geldi! Yüzde 100 artırıldı!

Resmi Gazete'de yayımlandı! ABD ürünlerine ek vergi geldi! Yüzde 100 artırıldı!

Dolar nasıl düşer? İşte Doları 5 TL’ye düşürecek 5 adım

Dolar nasıl düşer? İşte Doları 5 TL’ye düşürecek 5 adım

FOX TV hakkında darbe bildirisi iddiası!

FOX TV hakkında darbe bildirisi iddiası!

ABD Savunma Bakanlığından Türkiye açıklaması!

ABD Savunma Bakanlığından Türkiye açıklaması!

Yerel seçimler ne zaman olacak? Yerel seçim tarihi erkene alınıp 4 Kasım'da mı yapılacak?

Yerel seçimler ne zaman olacak? Yerel seçim tarihi erkene alınıp 4 Kasım'da mı yapılacak?

Beyaz Saray'dan sert açıklama: Eğer rahip bir hafta içinde salıverilmezse...

Beyaz Saray'dan sert açıklama: Eğer rahip bir hafta içinde salıverilmezse...

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Sevilay Yılmaz'dan dikkat çeken yazı: Avşa, Marmara, Gökçeada ve Bozcaada kumar adasına dönüştürülebilir

Sevilay Yılmaz'dan dikkat çeken yazı: Avşa, Marmara, Gökçeada ve Bozcaada kumar adasına dönüştürülebilir

Kurban Bayramı'nda kaç Suriyeli ülkesine döndü?

Kurban Bayramı'nda kaç Suriyeli ülkesine döndü?

Nagehan Alçı'yı kahreden olay

Nagehan Alçı'yı kahreden olay

Sivas'ta 11 yaşındaki çocuk ahırda iple asılı halde ölü bulundu

Sivas'ta 11 yaşındaki çocuk ahırda iple asılı halde ölü bulundu

ByLock yazışmalarında şoke eden ifade: Serkan'da basılmış, USB yutmak zorunda kalmış

ByLock yazışmalarında şoke eden ifade: Serkan'da basılmış, USB yutmak zorunda kalmış

Turuncu listedeki iki terörist öldürüldü

Turuncu listedeki iki terörist öldürüldü

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.