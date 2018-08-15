HABER

Tutuklu iki Yunan askerin tahliyesi

GÜNCEL HABERLERİ  | 15.08.2018 19:03 | Son Güncelleme

AP Başkanı Antonio Tajani: - "İlişkilerin gelişmesi için çok olumlu bir adım olduğuna inanıyorum" - AB Komisyonunun Göç, İçişleri ve Vatandaşlıktan Sorumlu Komiseri Dimitris Avramopoulos: - "Türkiye ile Yunanistan ve bir bütün olarak AB arasındaki ilişkiler için önemli bir adım"

BRÜKSEL (AA) - Avrupa Birliği (AB), Türkiye'de tutuklu yargılanan iki Yunan askerinin tahliye edilmesini olumlu karşıladı.

Avrupa Parlamentosu (AP) Başkanı Antonio Tajani, sosyal paylaşım sitesi Twitter'daki hesabından, "Türkiye'de iki Yunan askeri serbest bırakıldığı için mutluyum. AP için bir endişeydi ve bunu takip ediyordum. İlişkilerin gelişmesi için çok olumlu bir adım olduğuna inanıyorum." paylaşımında bulundu.

AB Komisyonunun Göç, İçişleri ve Vatandaşlıktan Sorumlu Komiseri Dimitris Avramopoulos da sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Türkiye'deki iki Yunan askerinin geri dönüşünü dört gözle bekliyoruz. Türkiye ile Yunanistan ve bir bütün olarak AB arasındaki ilişkiler için önemli bir adım." ifadesini kullandı.

AB Komisyonu Başkanı Jean-Claude Juncker de daha önce Yunan ordusuna mensup iki askerin tahliye edilmesinden memnuniyet duyduğunu ifade etmişti.

PARTNER'Fil gibi oldun, şişko' sözüne 10 milyon lira tazminat istedi'Fil gibi oldun, şişko' sözüne 10 milyon lira tazminat istedi
Balıkesir iş dünyasından ekonomik saldırılara karşı birlik mesajıBalıkesir iş dünyasından ekonomik saldırılara karşı birlik mesajı
Yangın merdiveni ile duvar arasında sıkışan kediyi, itfaiye kurtardıYangın merdiveni ile duvar arasında sıkışan kediyi, itfaiye kurtardı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
AB AP tahliye Yunan

En Çok Okunan Haberler

Murat Yıldırım 'Çin Seddi' sorusunu bilemeyen yarışmacı hakkında konuştu

Murat Yıldırım 'Çin Seddi' sorusunu bilemeyen yarışmacı hakkında konuştu

Son dakika! Cumhuriyet Savcısı gözaltına alındı

Son dakika! Cumhuriyet Savcısı gözaltına alındı

Son dakika... Rus Dışişleri'nden Türkiye açıklaması!

Son dakika... Rus Dışişleri'nden Türkiye açıklaması!

Defne Samyeli'nin bikinili pozları sosyal medyayı salladı

Defne Samyeli'nin bikinili pozları sosyal medyayı salladı

İngiliz bakandan çok sert uyarı: Herkes kaosa hazır olsun

İngiliz bakandan çok sert uyarı: Herkes kaosa hazır olsun

Çocuklar su buldu, köylüler sevince boğuldu

Çocuklar su buldu, köylüler sevince boğuldu

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Ağrı'da feci kaza: Çok sayıda yaralı var

Ağrı'da feci kaza: Çok sayıda yaralı var

Çanakkale'de 4 katlı apartmanın çatısından bir anda beton zemine çakıldı!

Çanakkale'de 4 katlı apartmanın çatısından bir anda beton zemine çakıldı!

Erdoğan'ın ABD ürünlerini boykot çağrısına bir destek de RTÜK Başkanı İlhan Yerlikaya'dan

Erdoğan'ın ABD ürünlerini boykot çağrısına bir destek de RTÜK Başkanı İlhan Yerlikaya'dan

Erdoğan-El Sani görüşmesinde gözlerden kaçan ayrıntı

Erdoğan-El Sani görüşmesinde gözlerden kaçan ayrıntı

Bursa'da 10 kamyon dolusu çöpü evinde biriktiren yaşlı kadın yatalak oğlumun çeyizi diyerek kendini savundu!

Bursa'da 10 kamyon dolusu çöpü evinde biriktiren yaşlı kadın yatalak oğlumun çeyizi diyerek kendini savundu!

İstanbul Sultanbeyli'de hastanede yangın!

İstanbul Sultanbeyli'de hastanede yangın!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.