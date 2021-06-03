Tutuklu kartel lideri Salazar: Hastalıklı kişilerin ilgisini çekmek için yapılan diziler

Son yıllarda Meksika’nın narkotik suçlar ve kartel ile en çok ilişkilendirilen figürlerinden biri olan Jesus Hector Palma Salazar, ünü sayesinde dünyaca popüler birçok diziye konu oldu.

"HASTALIKLI KİŞİLERİN İLGİSİNİ ÇEKMEK İÇİN YAPILAN DİZİLER"

Geçtiğimiz günlerde bir medya kuruluşuyla ilk defa röportaj yaptığı sırada kendisine bu diziler hakkındaki görüşleri sorulan Salazar, “Hiç izlemedim, bana biraz bahsedenler oldu ama ilgimi çekmiyor. Az da olsa bana anlatılanlara bakacak olursak dizideki hiçbir şey doğru değil. Tamamen yazarın hayal ürünü ve hastalıklı kişilerin ilgisini çekmek için yapılan diziler, benimle hiçbir ilgisi yok” dedi.

Salazar, yıllar içinde esrar tüketiminin iyice arttığına ve uyuşturucu ticaretinden kaynaklanan şiddete dikkat çekerek, yeterli düzenleme sağlanırsa bunun kötü bir fikir olmadığını savundu.

ÖZGÜR KALDIKTAN SONRA YAPACAKLARINI ANLATTI

Özgürlüğüne kavuştuktan sonra kendisini uyuşturucu kaçakçılığı ve intikama adayacağı iddiaları konusunda ise hakkında yanlış düşünüldüğünü belirtti. Kendisini sadece ailesine ve ailesinden miras kalan topraklarda çalışmaya adayacağını belirten Salazar, hayatta en çok istediği şeyin şu anda kendisi ve ailesi için huzur ve uyum olduğunu söyledi. (İHA)

