Tutuklu Katalan siyasetçiler bir günlüğüne Katalonya parlamentosuna döndü

MADRİD (AA) - Katalonya'daki yasa dışı bağımsızlık referandumundan dolayı mahkum edilen Katalan siyasetçiler, özel izinle cezaevinden çıkarak bir günlüğüne Katalonya özerk yönetim parlamentosuna döndü. İspanya Anayasasının 155. maddesi uygulanarak, 27 Ekim 2017 ila 2 Haziran 2018'de Katalonya'daki özerk yönetim haklarının merkezi yönetime devredildiği döneme ait Katalonya parlamentosunda oluşturulan Araştırma Komisyonu, tutuklu Katalan siyasetçileri dinledi. Yasa dışı bağımsızlık referandumundan 9 ila 13 yıl hapis cezası alan 9 Katalan siyasetçiden 6'sı, güvenlik güçlerine ait araçlarla cezaevinden çıkarılarak Katalonya parlamentosuna getirildi. Ayrılıkçı Katalan milletvekilleri tarafından parlamento kapısında alkışlarla karşılanan tutuklu siyasetçiler, tek tek komisyonda ifade verdi. Tutuklu Katalan siyasetçiler arasında en çok ilgiyi, 13 yıl ile en uzun süre hüküm giyen eski Katalonya Özerk Hükümet Başkan Yardımcısı Oriol Junqueras aldı. Junqueras, komisyondaki konuşmasında, 1 Ekim 2017'deki gibi bir bağımsızlık referandumunun "normal" olduğunu savunarak, "Biz bunu bir kez daha yapmak istiyoruz ve yapacağız. Yine referandum düzenleyeceğiz." dedi.

İspanyol mahkemesince haklarında verilen mahkumiyetlerin "adil olmadığını" kaydeden Junqueras, "Korkmuyoruz. Önceden de korkmadık şimdi de. Hapis, özgürlüğe giden yolun parçalarından biridir." ifadelerini kullandı. İspanya'da sol koalisyon hükümetinin kurulmasını dışarıdan verdiği destekle sağlayan Katalonya Cumhuriyetçi Solu (ERC) partisinin de lideri olan Junqueras, Katalonya sorununun çözümüne ilişkin İspanya ve Katalonya hükümetleri arasında "Diyalog Masası" oluşturulması girişimini "ileriye yönelik büyük bir adım" olarak değerlendirdi. Diğer yandan tutuklu Katalan siyasetçilerin propagandasına dönüşen Araştırma Komisyonu'ndaki konuşmalarda İspanyol devleti "Katalonya ile verdiği sözleri tutmama, demokrasiye zarar verme ve Katalanları aldatmakla" suçlandı. "Katalonya Cumhuriyeti"ni kurma hedeflerinden asla vazgeçmediklerini vurgulayan Katalan siyasetçiler, "birlik olma" mesajlarını yineledi. Katalonya parlamentosundaki ayrılıkçı siyasi partilerin girişimiyle oluşturulan komisyona ve buraya tutuklu Katalan siyasetçilerin çağrılmasına tepki gösteren ana muhalefetteki Vatandaşlar partisinin temsilcileriyse, Junqueras'ı dinledikten sonra komisyon salonunu terk etti.