HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Tutuklu Katalan siyasetçiler bir günlüğüne Katalonya parlamentosuna döndü

Tutuklu Katalan siyasetçiler bir günlüğüne Katalonya parlamentosuna döndü

GÜNCEL HABERLERİ  | 28.01.2020 16:34 | Son Güncelleme

Parlamentodaki ayrılıkçı siyasi partilerin girişimiyle oluşturulan Araştırma Komisyonu, özel izinle cezaevinden çıkarılan siyasetçileri dinledi - Eski Katalonya Özerk Hükümet Başkan Yardımcısı Junqueras: - "Yine referandum düzenleyeceğiz"

MADRİD (AA) - Katalonya'daki yasa dışı bağımsızlık referandumundan dolayı mahkum edilen Katalan siyasetçiler, özel izinle cezaevinden çıkarak bir günlüğüne Katalonya özerk yönetim parlamentosuna döndü.

İspanya Anayasasının 155. maddesi uygulanarak, 27 Ekim 2017 ila 2 Haziran 2018'de Katalonya'daki özerk yönetim haklarının merkezi yönetime devredildiği döneme ait Katalonya parlamentosunda oluşturulan Araştırma Komisyonu, tutuklu Katalan siyasetçileri dinledi.

Yasa dışı bağımsızlık referandumundan 9 ila 13 yıl hapis cezası alan 9 Katalan siyasetçiden 6'sı, güvenlik güçlerine ait araçlarla cezaevinden çıkarılarak Katalonya parlamentosuna getirildi.

Ayrılıkçı Katalan milletvekilleri tarafından parlamento kapısında alkışlarla karşılanan tutuklu siyasetçiler, tek tek komisyonda ifade verdi.

Tutuklu Katalan siyasetçiler arasında en çok ilgiyi, 13 yıl ile en uzun süre hüküm giyen eski Katalonya Özerk Hükümet Başkan Yardımcısı Oriol Junqueras aldı.

Junqueras, komisyondaki konuşmasında, 1 Ekim 2017'deki gibi bir bağımsızlık referandumunun "normal" olduğunu savunarak, "Biz bunu bir kez daha yapmak istiyoruz ve yapacağız. Yine referandum düzenleyeceğiz." dedi.

İspanyol mahkemesince haklarında verilen mahkumiyetlerin "adil olmadığını" kaydeden Junqueras, "Korkmuyoruz. Önceden de korkmadık şimdi de. Hapis, özgürlüğe giden yolun parçalarından biridir." ifadelerini kullandı.

İspanya'da sol koalisyon hükümetinin kurulmasını dışarıdan verdiği destekle sağlayan Katalonya Cumhuriyetçi Solu (ERC) partisinin de lideri olan Junqueras, Katalonya sorununun çözümüne ilişkin İspanya ve Katalonya hükümetleri arasında "Diyalog Masası" oluşturulması girişimini "ileriye yönelik büyük bir adım" olarak değerlendirdi.

Diğer yandan tutuklu Katalan siyasetçilerin propagandasına dönüşen Araştırma Komisyonu'ndaki konuşmalarda İspanyol devleti "Katalonya ile verdiği sözleri tutmama, demokrasiye zarar verme ve Katalanları aldatmakla" suçlandı.

"Katalonya Cumhuriyeti"ni kurma hedeflerinden asla vazgeçmediklerini vurgulayan Katalan siyasetçiler, "birlik olma" mesajlarını yineledi.

Katalonya parlamentosundaki ayrılıkçı siyasi partilerin girişimiyle oluşturulan komisyona ve buraya tutuklu Katalan siyasetçilerin çağrılmasına tepki gösteren ana muhalefetteki Vatandaşlar partisinin temsilcileriyse, Junqueras'ı dinledikten sonra komisyon salonunu terk etti.

Tutuklu Katalan siyasetçiler, Katalonya parlamentosundaki komisyona yaptıkları açıklamaların ardından cezaevine götürüldü.

- Katalonya'daki süreç

İspanya'da Anayasa Mahkemesinin iptal kararına rağmen 1 Ekim 2017'de Katalonya'da bağımsızlık referandumu yapılmış ve sonrasında 27 Ekim'de Katalonya parlamentosunda tek taraflı bağımsız ilan edilmişti.

Aynı gün, dönemin sağ görüşlü hükümetinin girişimiyle İspanya Senatosunda alınan kararla Anayasanın 155. maddesi ilk kez uygulanarak Katalonya özerk yönetim hakları dondurulup merkezi hükümete geçmişti.

Katalonya'da 21 Aralık 2017'de yapılan erken yerel parlamento seçimlerinin ardından ayrılıkçı siyasi partiler tarafından yeni hükümetin kurulmasıyla da 2 Haziran 2018'de özerk yönetim hakları yeniden Katalonya'ya bırakılmıştı.

Yasa dışı bağımsızlık referandumundan yargılanan eski Katalonya özerk yönetim hükümetinden 9 siyasetçi de kamu parasını kötüye kullanma, devletin kurumlarına itaatsizlik ve isyana teşvik gibi suçlardan 9 ila 13 yıl hapis cezası almıştı.

İspanya'da yeni kurulan sol koalisyon hükümetinin önceliklerinden biri Katalonya sorunu olurken, kurulması vaadedilen "Diyalog Masası" ile ilgili İspanya Başbakanı Pedro Sanchez ve Katalonya Özerk Hükümet Başkanı Quim Torra arasındaki ilk görüşme 6 Şubat'ta Barselona'da gerçekleşecek.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Isırgan otunun faydaları nelerdir? Isırgan otu neye iyi gelir? Isırgan otunun faydaları nelerdir? Isırgan otu neye iyi gelir?
Binbir derde deva nar ve suyunun faydalarıBinbir derde deva nar ve suyunun faydaları
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
eski Katalonya Hükümet Başkan Yardımcısı Oriol Junqueras İspanya Katalonya özerk yönetim parlamentosu Katalonya sorunu tutuklu Katalan siyasetçiler

En Çok Okunan Haberler

Gündeme oturdu! 'Binlerce tarikat şeyhinin...’

Gündeme oturdu! 'Binlerce tarikat şeyhinin...’

Elazığ'daki depremde binanın çökme anı kamerada!

Elazığ'daki depremde binanın çökme anı kamerada!

Korkutan uyarı: 7'nin üzerinde deprem olasılığı yüksek

Korkutan uyarı: 7'nin üzerinde deprem olasılığı yüksek

Dünyaca ünlü deprem uzmanı Frank Hoogerbeets’ten yeni paylaşım

Dünyaca ünlü deprem uzmanı Frank Hoogerbeets’ten yeni paylaşım

Olay paylaşım sonrası kendini tutamadı

Olay paylaşım sonrası kendini tutamadı

İstanbul’da korkunç kaza

İstanbul’da korkunç kaza

İlginizi Çekebilir

Harika fırsat! 4K Ultra HD televizyonlarda %35'e varan büyük indirim

Harika fırsat! 4K Ultra HD televizyonlarda %35'e varan büyük indirim

Aksaray'da koronavirüs paniği! 12 kişi hastaneye kaldırıldı

Aksaray'da koronavirüs paniği! 12 kişi hastaneye kaldırıldı

Ütülerde ve süpürgelerde kaçırılmayacak indirimler burada

Ütülerde ve süpürgelerde kaçırılmayacak indirimler burada

Manisa'da korkutan deprem!

Manisa'da korkutan deprem!

Canlı yayında sessizlik anları! 'İstanbul'a 1 yıl lale ekmezseniz...'

Canlı yayında sessizlik anları! 'İstanbul'a 1 yıl lale ekmezseniz...'

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Bahçeli'den Manisa'daki deprem sonrası açıklama

Bahçeli'den Manisa'daki deprem sonrası açıklama

Elazığ depreminde elleriyle kazdığı enkazdan iki yaralı kurtaran Suriyeli Mahmud Kızılay gönüllüsü oldu

Enkazdan iki yaralı kurtarmıştı! Kızılay gönüllüsü oldu

Mersin'de denizde kaybolan bekçiyi arama çalışmaları sürüyor

11 Ocak'tan beri kayıp! Her yerde aranıyor

Şanlıurfa'da iğrenç iddia! Öğretmen gözaltına alındı

Şanlıurfa'da iğrenç iddia! Öğretmen gözaltına alındı

Elazığ'daki depreme düğünde yakalandılar! Korku dolu anlar kamerada

Depreme düğünde yakalandılar

Son dakika: MİT, Kosova'da yakalamıştı! Cezası belli oldu

MİT, Kosova'da yakalamıştı! Cezası belli oldu

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.