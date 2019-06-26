Tutuklu Katalan siyasetçiler Katalonya'daki cezaevlerine nakledildi

Bu arada, Katalonya Özerk Hükümet Başkanı Quim Torra, tutuklu Katalan siyasetçilerin mahkeme kararına kadar serbest bırakılmaları taleplerinin reddedilmesini ve Katalonya'daki cezaevlerine nakledilmelerini "İspanyol devletinin yeni bir küçük düşürücü hareketi" olarak değerlendirdi.

Yasa dışı bağımsızlık referandumuyla bağlantılı olarak tutuklu yargılanan Katalan siyasetçiler Kasım 2017'den bu yana cezaevlerinde tutuluyor.

Tutuklu yargılanan 7 erkek ve 2 kadın Katalan siyasetçinin ayrı gruplar halinde polis eşliğinde Madrid'deki cezaevlerinden çıkartıldığı, erkeklerin Barcelona, kadınların ise Tarragona ve Girona'daki cezaevlerine nakledildikleri bildirildi.

MADRİD (AA) - İspanya'nın doğusundaki Katalonya'da yasa dışı olmasına rağmen yapılan bağımsızlık yanlısı referandumdan dolayı tutuklu yargılanan 9 Katalan siyasetçi, davanın sona ermesinden dolayı Katalonya'daki cezaevlerine nakledildi.

Torra'nın, gün içerisinde tutuklu Katalan siyasetçileri cezaevinde ziyaret edeceği bildirildi.

- Katalonya'daki süreç

İspanya Anayasa Mahkemesi tarafından yasa dışı ilan edilmesine rağmen Katalonya Özerk Yönetimi'nde yapılan bağımsızlık referandumunu organize etmekten yargılanan 12 Katalan siyasetçi ve sivil toplum örgütü lideri 12 Şubat-12 Haziran tarihlerinde Madrid'deki Yüksek Mahkemede yargılandı.

Davada yargılanan tutuklu 9 ve serbest 3 sanık hakkında "anayasal düzeni kısmen ya da tamamen şiddet yoluyla yıkmak", "kanunun uygulanmasına engel olmak", "devlet kurumlarına itaatsizlik" ve "kamu malını kötüye kullanmak" suçlarından 7 ila 25 yıl hapis cezaları isteniyor.

İspanya'da 28 Nisan erken genel seçimi ve 26 Mayıs yerel seçimlerinde, tutuklu sanıklardan 3'ü milletvekili, 1'i senatör, 1'i de belediye meclis üyesi seçilse de bu hakları davadan dolayı dondurulmuştu.

