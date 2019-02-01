Tutuklu Katalan siyasetçiler yargılanmak için Madrid'e getirildi

Bu arada, sabaha karşı Barselona'daki Brians 2 cezaevine giden Katalonya Özerk Yönetim Hükümeti Başkanı Quim Torra da tutuklu Katalan siyasetçilere destek verdi. Torra, daha sonra Katalonya özerk yönetimi hükümet üyeleri ile yaptığı olağanüstü toplantının ardından basın açıklaması yaptı.

Katalonya'daki 4 cezaevindeki tutuklu Katalan siyasetçiler, jandarmaya ait otobüslerle kara yolu ile başkente getirildi. Bağımsızlık yanlısı sivil toplum örgütlerinin çağrısıyla, tutuklu Katalan siyasetçilere destek vermek için Katalonya'daki cezaevleri önlerinde toplanan küçük gruplar ile güvenlik güçleri arasında çıkan olaylarda bazı kişilerin hafif yaralandığı bildirildi.

MADRİD (AA) - İspanya'nın doğusundaki Katalonya özerk yönetiminde, 1 Ocak 2017 tarihinde bağımsızlık yanlısı yasa dışı referandum yaparak "devlete karşı ayaklanma" ile suçlanan 12 kişiden tutuklu olan 9 Katalan siyasetçi, davanın başlayacak olmasından dolayı Madrid'e nakledildi.

"Katalonya halkının demokratik bir şekilde seslerini duyurmalarını isteyen onurlu insanlar yargılanacak." diyen Torra, "Katalonya'nın yaşadığı demokrasi sorununun aynı zamanda Avrupa'nın bir demokrasi sorunu olduğunu" savundu.

Konuşmasında sık sık uluslararası topluma ve Avrupa Birliği'ne "adalet, özgürlük, demokrasi" çağrıları yapan Torra, "Bu kişilerin hiçbir suç işlemediği için savunacak bir şeyleri olmadığını aslında biz biliyoruz. Bu davadaki savunma sorunu aynı zamanda başta AB olmak üzere tüm uluslararası toplumun da bir sorunudur." diye konuştu.

Torra, "Dava, İspanya ve Katalonya arasındaki ilişkiyi kalıcı bir şekilde değiştirecek. İspanya devletinin baskıcı eylemlerini ortaya çıkarmak için bu fırsatı değerlendirmeliyiz." ifadesini kullandı.

Quim Torra, dava süresince Madrid'e gideceğini de aktardı.

- Katalonya'daki süreç

İspanya Anayasa Mahkemesi tarafından yasaklanmasına rağmen Katalonya'da 1 Ekim 2017 tarihinde yapılan yasa dışı bağımsızlık referandumu ve 27 Ekim 2017'de Katalonya parlamentosunda kabul edilen tek taraflı bağımsızlık deklarasyonu sonrasında eski Katalonya özerk yönetim hükümeti başkanı Carles Puigdemont ve 6 eski Katalan siyasetçi İspanya dışına kaçmıştı.