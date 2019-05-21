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Tutuklu Katalanlar milletvekili yemin töreni için serbest bırakıldı

POLİTİKA HABERLERİ  | 21.05.2019 13:19 | Son Güncelleme

İspanya’da Nisan ayında yapılan genel seçimlerde milletvekili seçilen 5 tutuklu Katalan lider, yemin törenine katılabilmeleri için geçici olarak serbest bırakıldı.İspanya’nın Katalan Özerk Bölgesi’nin eski Başkan Yardımcısı Oriol Junqueras, Josep Rull, Jordi Turull ve Jordi Sanchez Nisan ayında yapılan genel seçimlerde milletvekili olmaya hak kazanmış, Raül Romeva ise Senatoya seçilmişti.

İspanya’da Nisan ayında yapılan genel seçimlerde milletvekili seçilen 5 tutuklu Katalan lider, yemin törenine katılabilmeleri için geçici olarak serbest bırakıldı.
İspanya’nın Katalan Özerk Bölgesi’nin eski Başkan Yardımcısı Oriol Junqueras, Josep Rull, Jordi Turull ve Jordi Sanchez Nisan ayında yapılan genel seçimlerde milletvekili olmaya hak kazanmış, Raül Romeva ise Senatoya seçilmişti. Ancak 5 Katalan lider, 2017 yılında düzenlenen yasa dışı Katalan bağımsızlık referandumundan sonra isyan, fesatlık ve zimmete geçirme suçlarından tutuklu olarak yargılanıyor. Henüz hüküm giymemiş 5 lider, güven belgesi verip yemin törenine katılabilmeleri için kısa süreliğine serbest bırakıldı.
Serbest bırakıldığı için duruşmaları ertelenen 5 liderin, Çarşamba günü hakim karşısına çıkarılması bekleniyor.
Ancak seçimlerdeki başarılarına rağmen politikacıların meclis oturumlarına katılabilecekleri konusunda şüpheler var. Meclis kurallarına göre, geçici olarak tutuklanan milletvekillerinin üyelikleri askıya alınıyor.
Eğer 5 Katalan liderin milletvekillikleri askıya alınırsa, Başbakan Pedro Sanchez’in koalisyon kurması kolaylaşacak. Böylelikle Başbakan Sanchezi, koalisyon hükumeti kurmak için ayrılıkçı Katalan ve Bask partileriyle anlaşma yapmasına gerek kalmayacak.

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