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Tutuklu Katalanların milletvekilliği askıya alındı

GÜNCEL HABERLERİ  | 24.05.2019 14:57 | Son Güncelleme

İspanya Meclis Başkanlık Divanı, 21 Mayıs'ta Mecliste milletvekili olarak yemin eden tutuklu 4 Katalan siyasetçinin milletvekilliğini askıya aldı - Milletvekilliği askıya alınan ve AP seçimlerinde aday olan Katalonya Cumhuriyetçi Solu partisinin lideri Oriol Junqueras: - "Avrupa Parlamentosunun topu Yüksek Mahkemeye atmayacağına ve bir parlamenterin haklarını askıya almayacağına eminim"

MADRİD (AA) - İspanya'nın doğusundaki Katalonya bölgesinde düzenlenen yasa dışı referandumdan dolayı devlete karşı ayaklanma suçuyla tutuklu yargılanan 4 Katalan siyasetçinin 28 Nisan'daki genel seçimlerde elde ettikleri milletvekillikleri askıya alındı.

İspanya'da meclisin açıldığı 21 Mayıs Salı gününden bu yana tartışma konusu olan ve Yüksek Mahkeme tarafından kararın Meclis Başkanlık Divanına bırakıldığı, tutuklu 4 Katalan siyasetçinin milletvekilliğinin askıya alınması tartışmaları sonuçlandı.

Meclis Başkanlık Divanı, Meclis Hukuk Hizmetleri Başkanlığının olumlu görüş belirtmesinin ardından "Cezai Kovuşturma Yasası" kapsamında tutuklu 4 Katalan siyasetçinin milletvekilliğinin askıya alınması kararlaştırdı.

Söz konusu yasa, "silahlı çete üyesi, terörizm veya ayaklanma suçlarından tutuklu yargılanan kişilerin kamudaki görevlerinin otomatik olarak askıya alınmasını" öngörüyor.

Milletvekilliği askıya alınan tutuklu 4 Katalan siyasetçi, Meclisin açıldığı 21 Mayıs Salı günü özel izinle cezaevinden polis eşliğinde çıkartılarak, Genel Kuruldaki oturumda milletvekili olarak yemin etmişti.

Bu arada ayrılıkçı Katalan siyasi partilerden Katalonya için Birlik (JxCAT) tarafından yapılan açıklamalarda, milletvekilliği askıya alınan 4 Katalan siyasetçiden 3'ü olan Josep Rull, Jordi Turull ve Jordi Sanchez'in mevcut durumda haklarını devretmeyeceklerini, mahkeme kararını bekleyeceklerini belirtti.

Milletvekilliği askıya alınan diğer bir Katalan siyasetçi olan Katalonya Cumhuriyetçi Solu (ERC) partisinin lideri Oriol Junqueras ise 26 Mayıs pazar günü yapılacak Avrupa Parlamentosu (AP) seçimlerine aday olmasından dolayı, AP'nin kendisinin Avrupa parlamenterliğini askıya almayacağını savundu.

Madrid'deki Soto del Real Cezaevi'nden telefonla bir Katalan radyosuna demeç veren Junqueras, "Avrupa Parlamentosunun topu Yüksek Mahkemeye atmayacağına ve bir parlamenterin haklarını askıya almayacağına eminim." dedi. ERC'nin AP seçimlerinde liste başı adayı olan ve seçilmesine kesin gözüyle bakılan Junqueras, 2 Haziran'da AP'nin ilk genel kuruluna katılacağını söyledi.

Diğer yandan İspanyol yargısından kaçarak Belçika'ya giden eski Katalonya Özerk Hükümet Başkanı Carles Puigdemont ve eski Katalonya Özerk Hükümeti üyelerinden Clara Ponsati ve Antoni Comin de AP seçimlerine aday gösterildi.

Öte yandan genel seçimlerde senatör olarak seçilen eski Katalonya Özerk Hükümeti Dışişleri Bakanı Raül Romeva'nın da 4 Katalan milletvekili gibi aynı davada tutuklu olarak yargılanmasından dolayı benzer bir şekilde senatörlüğünün askıya alınması bekleniyor.

- Katalonya'daki süreç

İspanya Anayasa Mahkemesi tarafından yasa dışı ilan edilmesine rağmen Katalonya'da 1 Ekim 2017'de yapılan bağımsızlık referandumu ve 27 Ekim 2017'de Katalonya parlamentosunda kabul edilen tek taraflı bağımsızlık deklarasyonu sonrasında eski Katalonya Özerk Hükümet Başkanı Carles Puigdemont ve 6 eski Katalan siyasetçi İspanya dışına kaçmıştı.

İspanya'da kalan sanık Katalan siyasetçilerden 9'u tutuklu, 3'ü de şartlı serbest olan 12'sinin Madrid'deki Yüksek Mahkemede yargılanmasına ise 12 Şubat'ta başlanmıştı.

Savcılık sanıklar hakkında "devlete karşı ayaklanma" suçundan 7 ila 25 yıl hapis talep ediyor. Davanın üç hafta içinde sonuçlanması öngörülüyor.

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