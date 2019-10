Tutuklu ve hükümlüler kaybettikleri zamanı okuyarak değerlendirecek

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy ve Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, ceza infaz kurumlarında kalan hükümlü ve tutukluların okuma alışkanlığı kazanmaları ve kütüphaneleri etkin olarak kullanabilmeleri için işbirliği protokolü imzaladı.

Kültür ve Turizm Bakanlığı ile Adalet Bakanlığı, kitap sevgisini ceza infaz kurumlarındaki hükümlü ve tutuklulara aşılamak ve onlara yeni ufuklar açmak üzere işbirliği yaptı. Kültür ve Turizm Bakanlığının Ankara Ulus’taki tarihi taş binasında törenle imzalanan protokolle hükümlü ve tutuklularca talep edilecek kitapların en yakın kütüphanelerden temin edilerek, onlara ulaşması sağlanacak.

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, imzalanan işbirliği protokolünün kütüphanelerin etkin kullanımında önemli bir paya sahip olduğunu belirterek, “Kütüphanelerimizin etkin kullanımı için birçok proje gerçekleştiriyoruz. Bu manada Adalet Bakanlığımızın bizden talep ettiği bu proje çok faydalı ve ihtiyaç duyulan bir projeydi. Projenin amacı ceza infaz kurumlarında kalan hükümlülerin kütüphanelerden, kitaplardan daha etkili ve yoğun bir şekilde faydalanmasını amaçlayan bir çalışma. Bu bağlamda ceza infaz kurumlarındaki kütüphanelere teknik destek veriyoruz. Onların kütüphanelerinin eksiklikleri varsa bizim uzman personelimiz tarafından ziyaret edilip, tamamlanacak. Daha sonra yine Kültür ve Turizm Bakanlığımız ve kurumları tarafından yayınlanan yayımların ücretsiz olarak eksik görülen kısımlarda ceza kurumlarımızın kütüphanelerine ücretsiz temini sağlanacak. Daha da önemlisi hem Adalet Bakanlığımızın teknik personeli hem de bizim bakanlığımızın teknik personelinin denetiminden geçmiş, olurunu almış kitaplar her 15 günde bir il ve ilçelerdeki kütüphanelerimiz tarafından tedarik edilecek. Hem teslimatı yapılacak hem de okunduktan sonra geri teslim işlemleri de bakanlığımız tarafından yapılacak. Cezaevinde kalan hükümlülerin kitaplardan yoğun bir şekilde faydalanmasını sağlıyoruz. Onların daha faydalı bireyler olması açısından kapalı kaldıkları zaman içerisinde fikirlerinin, zihinlerinin, dünyaya bakışının daha da gelişmesini sağlamak amacındayız. Her şeyden önce bizim açımızdan kütüphanelerimizin etkin kullanılması için önemli. İnsana, her türlü bireyimize en hızlı ve en doğru şekilde ulaştırılması için önemli” dedi.