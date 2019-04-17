HABER

Tutuklu ve hükümlülerin yaptığı eserler Malatya'da görücüye çıktı

GÜNCEL HABERLERİ  | 17.04.2019 19:21 | Son Güncelleme

MALATYA'da, 58 farklı kentteki cezaevlerinde kalan tutuklu ve hükümlüler tarafından yapılan el işi eşyaları açılan fuarda görücüye çıktı.

Tutuklu ve hükümlülerin yaptığı eserler Malatya'da görücüye çıktı

Taha AYHAN/MALATYA, (DHA)- MALATYA'da, 58 farklı kentteki cezaevlerinde kalan tutuklu ve hükümlüler tarafından yapılan el işi eşyaları açılan fuarda görücüye çıktı.
Adalet Bakanlığı'na bağlı Ceza İnfaz Kurumları ile Tutukevleri İşyurtları Kurumu tarafından her yıl Türkiye genelindeki farklı kentlerde düzenlenen, 'İşyurtları Ürün ve El Sanatları Fuarı'nın İlki Malatya'da açıldı. 58 kapalı ve açık cezaevinde tutuklu ve hükümlüler tarafından üretilen, yiyecekten giyeceğe, el sanatlarından, ev eşyalarına kadar çok sayıda ürünün satışa sunulduğu fuarın açılışına, Malatya Valisi Aydın Baruş, Adalet Bakan Yardımcısı Selahaddin Menteş, Adalet Bakanlığı İşyurtları Daire Başkanı Murat Atan, Hâkimler ve Savcılar Kurulu (HSK) Teftiş Kurulu Başkanı Yunus Nadi Kolukısa, HSK 2'nci Daire Üyesi Mehmet Ademoğlu, Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürü Şaban Yılmaz, Malatya Cumhuriyet Başsavcısı Muhammet Savran, Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, Emniyet Müdürü Ömer Urhal, İl Jandarma Komutanı Albay Necmi İnce, STK temsilcileri ile çok sayıda vatandaş katıldı.
Törende konuşan, Adalet Bakan Yardımcısı Selahaddin Menteş, Türkiye Cumhuriyeti'nin 8'inci Cumhurbaşkanı Turgut Özal ve Malatya eski Belediye Başkanı Hamit Fendoğlu'nu minnetle andığını belirterek, ceza infaz kurumlarında gerçekleşen mesleki eğitim çalışmalarının tahliye olan hükümlülerin toplumsal hayata tutunarak sorumluluk sahibi bireyler olmalarını sağladığını anlattı. Menteş, meslek edindirme kurslarında verilen eğitimle tutuklu ve hükümlülerin ekip çalışmasıyla zaman yönetimi gibi becerilerini geliştirdiklerini ifade ederek, şunları söyledi:
"Kurulduğunda sayısı 156 olan İşyurtları Kurumu'nunda 3 bin 214 tutuklu ve hükümlü çalışıyordu. 2018 sonu itibariyle sayısı 302'ye ulaşan işyurtlarında toplam 58 bin 595 tutuklu ve hükümlü çalışmakta. Meslek kursları ile sanayi ve özel sektörün ihtiyaç duyduğu ara eleman ihtiyacını gideren, kullandığı teknolojiyle özel sektöre örnek olan. Organik tarım ve hayvancılık çalışmalarıyla bu çalışmaların ülke genelinde yaygınlaşmasını sağlayan İşyurtları Kurumumuz günümüz Türkiye'sinde çalışma hayatına destek sağlayan katma değeri yüksek bir kurum olmuştur. Bu kapsamda suça sürüklenen tutuklu ve hükümlülerin eğitim ve iyileştirme faaliyetleriyle topluma kazandırılması amacını güden, insan odaklı infaz sistemimiz modern ve gelişmiş ülkelerdeki infaz sistemlerine örnek gösterilebilecek durumdadır. Malatya'da açtığımız fuarda 58 Ceza İnfaz Kurumları ile Tutukevleri İşyurtları Kurumu'nda ürettiğimiz ürünler, kurumlarımızda görev yapan 195 personel ile cezaları infaz edilen hükümlüler tarafından sergilenecektir."
Konuşmaların ardından katılanlar tarafından, fuarın açılış kurdelesi kesilerek stantlar gezildi. Açılışı gerçekleşen fuar 23 Nisan'a kadar gezilebilecek.

FOTOĞRAFLI

Tutuklu ve hükümlülerin yaptığı eserler Malatya'da görücüye çıktıTutuklu ve hükümlülerin yaptığı eserler Malatya'da görücüye çıktıTutuklu ve hükümlülerin yaptığı eserler Malatya'da görücüye çıktıTutuklu ve hükümlülerin yaptığı eserler Malatya'da görücüye çıktı

PARTNER Her ne yapıyorsanız bırakıp okumanız gereken haftanın en komik 21 tweeti Her ne yapıyorsanız bırakıp okumanız gereken haftanın en komik 21 tweeti
Minik kalpler pazar tezgâhındaMinik kalpler pazar tezgâhında
Beyaz cennet ücretsiz olunca travertenlerde adım atacak yer kalmadıBeyaz cennet ücretsiz olunca travertenlerde adım atacak yer kalmadı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Mansur Yavaş ve Necmettin Kesgin arasındaki davada flaş gelişme

Mansur Yavaş ve Necmettin Kesgin arasındaki davada flaş gelişme

MHP İstanbul ve Maltepe'de seçimlerin iptali için başvurdu

MHP İstanbul ve Maltepe'de seçimlerin iptali için başvurdu

Sette gizlice çektiler! 'Ahlaksızlar...'

Sette gizlice çektiler! 'Ahlaksızlar...'

Otomobilde tanzim satış dönemi

Otomobilde tanzim satış dönemi

Ekrem İmamoğlu mazbatasını aldı!

Ekrem İmamoğlu mazbatasını aldı!

İstanbul için seçim sonuçları açıklandı!

İstanbul için seçim sonuçları açıklandı!

İlginizi Çekebilir

Huawei P30 veya P30 Pro telefonlar Huawei Watch GT ve 3 aylık ekran garantisi hediye!

Huawei P30 veya P30 Pro telefonlar Huawei Watch GT ve 3 aylık ekran garantisi hediye!

Milli Eğitim Bakanlığı'ndan 'Mavi Balina' ve 'Momo' önlemi

Milli Eğitim Bakanlığı'ndan 'Mavi Balina' ve 'Momo' önlemi

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Uber sürücülerinin Ankara'ya girişine izin verilmedi

Uber sürücülerinin Ankara'ya girişine izin verilmedi

Kafa kafaya çarpıştılar! Feci kaza: Ölü ve yaralılar var

Kafa kafaya çarpıştılar! Feci kaza: Ölü ve yaralılar var

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Ekrem İmamoğlu mazbatasını alırken adliyede arbede!

Ekrem İmamoğlu mazbatasını alırken adliyede arbede!

Fatsa'nın eşsiz güzelliği: Gaga Gölü

Türkiye'nin eşsiz güzelliği! Bakın nerede

Güneş ışığı için 30 yıldır tepe tıraşlanıyor

Güneş ışığı için 30 yıldır tepe tıraşlanıyor

Ters kelepçeyle gözaltına alınan esnafa emniyet müdüründen ziyaret

Ters kelepçeyle gözaltına alınmıştı! Emniyet müdüründen ziyaret

Doğuda kar esareti, güneyde deniz keyfi

Doğuda kar esareti, güneyde deniz keyfi

Peygamber türbesinde hırsızlık!

Peygamber türbesinde hırsızlık!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.