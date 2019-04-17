Tutuklu ve hükümlülerin yaptığı eserler Malatya'da görücüye çıktı

Adalet Bakanlığı'na bağlı Ceza İnfaz Kurumları ile Tutukevleri İşyurtları Kurumu tarafından her yıl Türkiye genelindeki farklı kentlerde düzenlenen, 'İşyurtları Ürün ve El Sanatları Fuarı'nın İlki Malatya'da açıldı. 58 kapalı ve açık cezaevinde tutuklu ve hükümlüler tarafından üretilen, yiyecekten giyeceğe, el sanatlarından, ev eşyalarına kadar çok sayıda ürünün satışa sunulduğu fuarın açılışına, Malatya Valisi Aydın Baruş, Adalet Bakan Yardımcısı Selahaddin Menteş, Adalet Bakanlığı İşyurtları Daire Başkanı Murat Atan, Hâkimler ve Savcılar Kurulu (HSK) Teftiş Kurulu Başkanı Yunus Nadi Kolukısa, HSK 2'nci Daire Üyesi Mehmet Ademoğlu, Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürü Şaban Yılmaz, Malatya Cumhuriyet Başsavcısı Muhammet Savran, Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, Emniyet Müdürü Ömer Urhal, İl Jandarma Komutanı Albay Necmi İnce, STK temsilcileri ile çok sayıda vatandaş katıldı.

Törende konuşan, Adalet Bakan Yardımcısı Selahaddin Menteş, Türkiye Cumhuriyeti'nin 8'inci Cumhurbaşkanı Turgut Özal ve Malatya eski Belediye Başkanı Hamit Fendoğlu'nu minnetle andığını belirterek, ceza infaz kurumlarında gerçekleşen mesleki eğitim çalışmalarının tahliye olan hükümlülerin toplumsal hayata tutunarak sorumluluk sahibi bireyler olmalarını sağladığını anlattı. Menteş, meslek edindirme kurslarında verilen eğitimle tutuklu ve hükümlülerin ekip çalışmasıyla zaman yönetimi gibi becerilerini geliştirdiklerini ifade ederek, şunları söyledi:

"Kurulduğunda sayısı 156 olan İşyurtları Kurumu'nunda 3 bin 214 tutuklu ve hükümlü çalışıyordu. 2018 sonu itibariyle sayısı 302'ye ulaşan işyurtlarında toplam 58 bin 595 tutuklu ve hükümlü çalışmakta. Meslek kursları ile sanayi ve özel sektörün ihtiyaç duyduğu ara eleman ihtiyacını gideren, kullandığı teknolojiyle özel sektöre örnek olan. Organik tarım ve hayvancılık çalışmalarıyla bu çalışmaların ülke genelinde yaygınlaşmasını sağlayan İşyurtları Kurumumuz günümüz Türkiye'sinde çalışma hayatına destek sağlayan katma değeri yüksek bir kurum olmuştur. Bu kapsamda suça sürüklenen tutuklu ve hükümlülerin eğitim ve iyileştirme faaliyetleriyle topluma kazandırılması amacını güden, insan odaklı infaz sistemimiz modern ve gelişmiş ülkelerdeki infaz sistemlerine örnek gösterilebilecek durumdadır. Malatya'da açtığımız fuarda 58 Ceza İnfaz Kurumları ile Tutukevleri İşyurtları Kurumu'nda ürettiğimiz ürünler, kurumlarımızda görev yapan 195 personel ile cezaları infaz edilen hükümlüler tarafından sergilenecektir."

Konuşmaların ardından katılanlar tarafından, fuarın açılış kurdelesi kesilerek stantlar gezildi. Açılışı gerçekleşen fuar 23 Nisan'a kadar gezilebilecek.

