Tutuklu ve kaçak Katalan siyasetçilerden AP ve milletvekili adaylığı

MADRİD (AA) - İspanya'nın doğusundaki Katalonya özerk yönetiminde bağımsızlık yanlısı girişimlerden dolayı tutuklu veya kaçak durumda olan Katalan siyasetçilerden bazılarının Avrupa Parlamentosu (AP) bazılarının da İspanya'daki genel seçimlerde aday olacakları açıklandı. Ayrılıkçı Katalan siyasi partiler, bağımsızlık girişimlerinde seslerini daha iyi duyurabilmek için İspanya'da 28 Nisan'da yapılacak erken genel seçim ve 26 Mayıs'taki AP seçimlerini kullanmaya başladı. Katalonya Cumhuriyetçi Solu (ERC) ve Katalan Avrupa Demokrat Partinin (PDdeCat) kurduğu "Katalonya için Birlik" ittifakı, henüz hüküm giymedikleri için seçimlere katılmalarında bir engel bulunmayan tutuklu veya kaçak Katalan siyasetçileri, AP ve İspanya genel seçimleri için teker teker aday gösteriyor. İspanyol yargısından 2017 Ekim ayı sonunda kaçarak Belçika'ya giden ve İspanya'da hakkında yakalama ve tutuklama emri bulunan eski Katalonya Özerk Hükümet Başkanı Carles Puigdemont, Katalonya için Birlik ittifakının AP seçimlerinde liste başı adayı oldu.

Puigdemont, Katalonya radyosu RAC1'e yaptığı açıklamada, "Eğer AP parlamenteri seçilirsem, Katalonya'ya dönerim." ifadesini kullandı. Yaklaşık 16 aydır İspanya dışında olan Puigdemont, "Avrupa Birliği'nin tamamen özgür bir vatandaşıyım. Eğer İspanya devleti AP parlamenteri seçilmemi engeller ise demokrasinin temel kurallarını çiğnemiş olur." şeklinde konuştu. AP parlamenteri seçilmesi durumunda mazbatasını almak için Madrid'e gelmek zorunda olacağı ve böyle bir durumda da İspanya'da hakkındaki mahkeme kararından dolayı tutuklanacağı iddialarına da cevap veren Puigdemont, mazbatasını almak için Madrid'e gelme zorunluluğunun olmadığını savundu. Puigdemont, AP parlamenteri olması durumunda dokunulmazlık kazanacağından İspanya'ya giriş çıkış yapabileceğini ileri sürdü. Diğer yandan tutuklu Katalan siyasetçilerden Jordi Sanchez, Jordi Turull ve Josep Rull'un İspanya genel seçimlerinde milletvekili, Raul Romeva'nın senatör, eski Katalonya Başkan Yardımcısı Oriol Junqueras'nın AP parlamenteri ve Joaquim Forn'un da Barselona Belediye Başkanı adayı olacağı duyuruldu.