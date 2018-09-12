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Tutuklu yargılanan eski kaymakam: FETÖ üyesi değilim

YAŞAM HABERLERİ  | 12.09.2018 19:13 | Son Güncelleme

SAMSUN'da, FETÖ/PDY soruşturması kapsamında ihraç edilen Trabzon'un Araklı ilçesi eski Kaymakamı İbrahim Halil Şivgan'ın (36) tutuklu yargılanmasına başlandı.

Tutuklu yargılanan eski kaymakam: FETÖ üyesi değilim

Hakan AKGÜN/SAMSUN, (DHA) - SAMSUN'da, FETÖ/PDY soruşturması kapsamında ihraç edilen Trabzon'un Araklı ilçesi eski Kaymakamı İbrahim Halil Şivgan'ın (36) tutuklu yargılanmasına başlandı. İfadesinde, gözaltındaki sorgusu sırasında 'etkin pişmanlık' hükümlerinden yararlanmak zorunda bırakıldığını öne süren Şivgan, "Ben FETÖ/PDY üyesi değilim. 11 yıl boyunca devletime hizmet eden bir kaymakamım" dedi.
Samsun İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Samsun Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen FETÖ/PDY soruşturması kapsamında, örgütün şifreli haberleşme programı 'ByLock'u kullandığı tespit edilen Trabzon'un Araklı ilçesi eski Kaymakamı İbrahim Halil Şivgan'ı 22 Mayıs'ta gözaltına aldı. Açığa alınan ve sorgulanmak üzere Samsun'a getirilen Şivgan, işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Tutuklu sanık İbrahim Halil Şivgan hakkında, Samsun Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Bürosu'nca hazırlanan iddianame, Samsun 4'üncü Ağır Ceza Mahkemesi tarafından kabul edildi.
'Antepli 73' adıyla 'ByLock'u kullandığı belirlenen ve 'silahlı terör örgütüne üye olduğu' iddiasıyla 7,5 yıldan 15 yıla kadar hapse çarptırılması talep edilen Şivgan’ın yargılanmasına bugün başlandı. Davanın ilk duruşması, 4'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nde görüldü. Duruşmada, tutuklu sanık İbrahim Halil Şivgan da hazır bulundu. Mahkeme heyetine ifade veren Şivgan, gözaltı sorgusunda 'etkin pişmanlık' hükümlerinden faydalanmak zorunda bırakıldığını öne sürdü. Örgüt üyesi olmadığını ileri süren Şivgan, "Ben Trabzon ilinde görev başındayken gözaltına alındım ve Samsun'a getirildim. Üzerimdeki manevi baskıya dayanamayarak, etkin pişmanlık hükümlerinden faydalanmak zorunda kaldım. Ben hiçbir şekilde FETÖ/PDY üyesi değilim. Ben 11 yıl boyunca devletime hizmet eden bir kaymakamım" dedi.
Tutuklu sanık İbrahim Halil Şivgan'ın ifadesini dinleyen mahkeme heyeti, dosyadaki eksiklerin tamamlanmasına karar vererek, duruşmayı 17 Ekim'e erteledi.

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