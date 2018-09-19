Tutuklu yargılanan kadın cinayeti sanığından akıl sağlığı raporu istendi

Mehmet CANDAN/İZMİR, (DHA) - İZMİR'in Karabağlar ilçesinde, boşandıktan sonra barışıp, bir araya geldiği Eda Okutgen'i (38) bıçakla öldürdüğü suçlamasıyla hakkında verilen ömür boyu hapis cezası kararı Yargıtay tarafından bozulan Uğur Bunyak'ın (43) yeniden yargılanmasına devam edildi. Mahkeme heyeti, tutuklu sanığın cezai ehliyetini etkileyecek akıl hastalığının olup, olmadığının belirlenmesi amacıyla Adli Tıp Kurumu'ndan rapor alınması için duruşmayı erteledi.

Olay, 30 Kasım 2014 tarihinde, Fahrettin Altay Mahallesi'ndeki apartmanda meydana geldi. İlaç firmasında çalışan, 1 çocuk annesi Eda Okutgen, organizasyon işiyle uğraşan Uğur Bunyak'tan 2013'te şiddetli geçimsizlik yüzünden boşandı. Yakınlarının araya girmesiyle barışan Okutgen ve Bunyak, tekrar aynı evde yaşamaya başladı. Eda Okutgen, Uğur Bunyak ile kavga edince evden ayrılmak istedi. Bunyak, apartman çıkışında yakaladığı Okutgen'i defalarca bıçakladı. Ağır yaralanan Eda Okutgen, kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi. Polis merkezine giderek, teslim olan Uğur Bunyak ise sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Eda Okutgen'in bıçaklanma anı ise apartmanın güvenlik kameralarınca kaydedildi.

Uğur Bunyak hakkında, Eda Okutgen'i 'kasten öldürmek' suçundan ağırlaştırılmış ömür boyu hapis cezası istemiyle dava açıldı. İzmir 5'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde yargılanan Bunyak, ömür boyu hapis cezasına çarptırıldı. Sanığın avukatı, kararı temyiz etti. Uğur Bunyak hakkındaki karar, Adli Tıp Kurumu'ndan akıl sağlığıyla ilgili rapor alınmadığı için bozuldu.

İzmir 5'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde yeniden görülmeye başlanan davanın bugünkü duruşmasında Eda Okutgen'in yakınları, Aile, Çalışma ve Sosyal Politikalar Bakanlığı avukatı ile tarafların avukatları yer alırken, sanık Uğur Bunyak, tutuklu bulunduğu cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile duruşmaya katıldı.

Mahkeme heyeti, sanığın suç tarihinde cezai ehliyetini etkileyecek akıl hastalığının olup, olmadığının belirlenmesi amacıyla Adli Tıp Kurumu'ndan rapor alınması için duruşmayı erteledi.

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