Tutukluk yapan tabancayı kontrol ederken kendini vuran doktor öldü

Atilla MEMİŞ/AKŞEHİR (Konya), (DHA)- KONYA'nın Akşehir ilçesinde, tutukluk yapan tabancasını kontrol etmek isterken yanlışlıkla kendisini vurduğu ileri sürülen pratisyen hekim Hasan Akdemir (39), ağır yaralı olarak kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.
Olay, dün saat 23.00 sıralarında Kozağaç Mahallesi'nde meydana geldi. Bir tanıdığının düğününe davetli olarak katılan sağlık ocağında pratisyen hekimlik yapan Hasan Akdemir, iddiaya göre düğünde eline aldığı tabancasıyla havaya ateş açmaya başladı. Bir süre sonra tutukluk yapan tabancasını kontrol etmek isteyen Akdemir, silahın ateş alması sonucu başından vuruldu. Davetlilerin ihbarı üzerine olay yerine çağrılan ambulansla Akşehir Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Akdemir, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.
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