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Tutuklunun sosyal medyadaki PKK paylaşımına soruşturma

YAŞAM HABERLERİ  | 18.01.2019 15:25 | Son Güncelleme

EDİRNE'nin Uzunköprü ilçesinde tutuklu bulunan F.T.

Ünsal YÜCEL/EDİRNE, (DHA)- EDİRNE'nin Uzunköprü ilçesinde tutuklu bulunan F.T. hakkında cezaevine girmeden önce sosyal medya hesabından terör örgütü PKK propagandası yaptığı iddiasıyla soruşturma başlatıldı.
Uzunköprü K1 Tip Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'nda 'göçmen kaçakçılığı yapmak' suçundan tutuklu bulunan F.T.'nin cezaevine girmeden önce sosyal medya hesabından terör örgütü PKK propagandası yapan paylaşımlarda bulunduğu belirlendi. Bu yönde video ve fotoğraf paylaşımlarında da bulunduğu tespit edlen F.T. hakkında Uzunköprü Cumhuriyet Başsavcılığı, soruşturma başlattı.

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