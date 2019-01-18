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"Tutukluya soğuk işkence" haberine soruşturma

GÜNCEL HABERLERİ  | 18.01.2019 18:49 | Son Güncelleme

Kırıkkale Cumhuriyet Başsavcılığı: - "Gerçeğe aykırı, yanıltıcı ve yönlendirici haberle ilgili olarak soruşturma başlatılmıştır"

Kırıkkale Cumhuriyet Başsavcılığınca "Tutukluya soğuk işkence" başlıklı habere ilişkin soruşturma başlatıldığı bildirildi.

Başsavcılıktan yapılan yazılı açıklamada, bazı basın yayın organlarında "Tutukluya soğuk işkence" şeklinde yayımlanan haberlerin gerçeği yansıtmadığı belirtildi.

Açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"16 Ocak'ta Cumhuriyet Gazetesi'nde yer alan 'Tutukluya soğuk işkence' başlıklı 'Kırıkkale F Tipi Yüksek Güvenlikli Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'nda kaloriferlerin yanmadığı, hükümlü tutuklulara aileleri tarafından gönderilen kışlık kıyafetlerin verilmediği' iddiasıyla yapılan gerçeğe aykırı, yanıltıcı ve yönlendirici haberle ilgili olarak soruşturma başlatılmıştır."

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