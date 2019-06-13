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Tut’un beyaz altınında hasat zamanı

GÜNCEL HABERLERİ  | 13.06.2019 10:09 | Son Güncelleme

Türkiye’de dut yetiştiriciliği ile söz sahibi olan Adıyaman’ın Tut İlçesinde ‘beyaz altın’ hasadı başladı.‘Yeşillikler Beldesi’ olarak bilinen ve ismini dut meyvesinden alan Tut ilçesinde ilk hasat başladı.Türkiye’de alan bakımından 2.

Türkiye’de dut yetiştiriciliği ile söz sahibi olan Adıyaman’ın Tut İlçesinde ‘beyaz altın’ hasadı başladı.
‘Yeşillikler Beldesi’ olarak bilinen ve ismini dut meyvesinden alan Tut ilçesinde ilk hasat başladı.Türkiye’de alan bakımından 2. sırada, ürün bakımından ise 4. sırada bulunan ilçede dut ‘beyaz altın’ olarak değerlendiriliyor. İlçenin en önemli gelir kaynağı olan beyaz dut yanında son yıllarda siyah dut ve urmu dut yetiştiriciliği arttı.
Binlerce dut meyvesi ağacından silkelenen dutlar yer ile temas etmeden melefelere (bez parçaları) dökülüyor. Temizlenen dutlar daha sonra ezilerek kaynatılıyor. Kazanlarda kaynatılan dut şerbeti daha sonra süzülerek alüminyum tepsilerde güneşe bırakılıyor. Üzerleri bez ile kapatılan ve el değmeden üretilen dut pekmezleri daha sonra paketlenerek yurt içi ve yurt dışında satışa sunuluyor.
Dut meyvesinden sadece pekmez değil, dut kurusu da hazır hale getirilerek satışı yapılıyor. Dut meyvesinden son yıllarda şekerlemede yapılarak satılmaya başlandı.
Birçok hastalığa şifa olduğu bilinen dut pekmezinin bu yıl 25-30 TL arasında, dut kurusunun 15-20 TL, urmu dut pekmezinin 250-300 TL, siyah dut reçelinin ise 50 TL’den kilosunun satılacağı öğrenildi.
Geçtiğimiz yıl Tarım ve Orman Müdürlüğü, ilçede urmu dut yetiştiriciliğini geliştirmek için 4 bin 800 adet urmu dut fidanı dağıtıldı.
Tarım ve Orman İl Müdürü Adil Alan, Tut İlçesinin dut meyvesi yetiştiricilinde söz sahibi olduğunu belirterek, “İlçemiz ismini dut meyvesinden almıştır. 1900 dekar kapama bahçe olmak üzere, 493 dekar dağınık olmak üzere toplamda 2 bin 393 dekarlık alanda dut yetiştiriciliği yapılmaktadır. Yıllık toplam 487 ton kuru dut üretilmektedir. Ağaç başına ortalama 35 kilogram civarında kuru dut elde etmekteyiz. İlçe genelinde 29 bin civarında ağacımız bulunmaktadır. Bunun 14 bini meyve veriyor, 15 bini ise meyvesiz ağaçtır. İnşallah önümüzdeki yıllarda onlarda meyve vermeye başlayınca dut ilçemizin tamamen geçim kaynağı haline gelmiş olacak. Alan bakımından Türkiye’de 20 bin dekar civarında dut bahçesi bulunuyor. Bunun 2 bin 400 dekarı Adıyaman’da bulunmaktadır. Yüzde 10’dan biraz daha fazla. Alan bakımından Türkiye’de 2. Sıradayız, üretim bakımından ise Türkiye’de 4. sıradayız. Özellikle Kadir Dursun’a dut bahçesini Türkiye’de tanınır bir hale getirdi.Yurt dışına da ürün gönderiyor. Kadir Dursun ilçemizdeki dut meyveciliğin gelişmesi için bütün çabayı gösteriyor” dedi.
Dut bahçem işletmecisi Hasan Bilen ise, dut meyvesinin pekmez olması ile ilgili yapılan çalışmalardan bahsederek, yapılan ürünlerin hijyenik şartlarda yapıldığına dikkat çekti.
Eski Tut Belediye Başkanı ve dut üreticisi Cemal Avcı ise dut meyvesinden sadece pekmez ve dut kurusu yapılmadığını, bunun yanında şekerleme de yapıldığını dile getirdi.

Tut’un beyaz altınında hasat zamanı

Tut’un beyaz altınında hasat zamanı

Tut’un beyaz altınında hasat zamanı

Tut’un beyaz altınında hasat zamanı

Tut’un beyaz altınında hasat zamanı

Tut’un beyaz altınında hasat zamanı

Tut’un beyaz altınında hasat zamanı

Tut’un beyaz altınında hasat zamanı

Tut’un beyaz altınında hasat zamanı

Tut’un beyaz altınında hasat zamanı

Tut’un beyaz altınında hasat zamanı

Tut’un beyaz altınında hasat zamanı

Tut’un beyaz altınında hasat zamanı

Tut’un beyaz altınında hasat zamanı

Tut’un beyaz altınında hasat zamanı

Tut’un beyaz altınında hasat zamanı

Tut’un beyaz altınında hasat zamanı

Tut’un beyaz altınında hasat zamanı

Tut’un beyaz altınında hasat zamanı

Tut’un beyaz altınında hasat zamanı

Tut’un beyaz altınında hasat zamanı

Tut’un beyaz altınında hasat zamanı

Tut’un beyaz altınında hasat zamanı
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