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Tütün hırsızları yakalandı

YAŞAM HABERLERİ  | 17.09.2019 15:23 | Son Güncelleme

ADIYAMAN’da bir depodan 20 ton tütün çalan 2 kişi, yapılan operasyonla yakalanarak gözaltına alındı.

Tütün hırsızları yakalandı

Mahir ALAN/ADIYAMAN, (DHA)- ADIYAMAN’da bir depodan 20 ton tütün çalan 2 kişi, yapılan operasyonla yakalanarak gözaltına alındı.
Olay, Karapınar Mahallesi'nde meydana geldi. Organize sanayi bölgesinde bulunan depodan 20 ton tütün çalındı. İş yeri sahibinin ihbarı üzerine çalışma başlatan polis ekipleri, şüphelilerin ve tütünün Karapınar Mahallesi'nde başka bir depoda olduğunu belirledi. Depoya operasyon düzenleyen ekipler, tütünleri çaldığı öğrenilen N.P. ve M.Ş.'yi gözaltına aldı. Çalınan tütünler ise depoda yapılan aramada bulunarak sahibine teslim edildi.

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