Tütün hırsızları yakayı ele verdi

Adıyaman’da gece bir kamyonetin kasasından tütün çalan 3 kişiden 2’si asayiş polislerinin çalışmaları sonucu yakalandı.

Edinilen bilgilere göre, Karapınar Mahallesi 2. Çevre Yolu üzerinde 02 FU 281 plakalı kamyonetin kasasına giren C.S., M.S. ve A.R.S., 40 kilogram tütünü çaldı. Güvenlik kameralarına yakalanan şahıslar, çaldıkları tütünle birlikte olay yerinden ayrıldı. Hırsızlık olayını fark eden mahalle sakinleri, durumu polise bildirdi. Kısa sürede olay yerine gelen Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri C.S. ve M.S. isimli zanlıları yakalarken, A.R.S’nin ise yakalanması için çalışmaların devam ettiği öğrenildi.

Konuyla ilgili soruşturma sürüyor.

