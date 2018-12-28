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Tütün Kontrolü Üst Düzey İstişare Toplantısı

GÜNCEL HABERLERİ  | 28.12.2018 16:58 | Son Güncelleme

Sağlık Bilimleri Üniversitesi, Yeşilay, Sağlık Bakanlığı ve Dünya Sağlık Örgütü tarafından organize edilen toplantının kapanış oturumunda, toplumdaki tütün kullanımı oranının azaltılmasına yönelik geliştirilen çözüm önerileri konuşuldu

İSTANBUL (AA) - Sağlık Bilimleri Üniversitesi, Yeşilay, Sağlık Bakanlığı ve Dünya Sağlık Örgütü tarafından organize edilen Tütün Kontrolü Üst Düzey İstişare Toplantısı kapanış sunumlarıyla sona erdi.

Küçükçekmece'deki bir otelde düzenlenen toplantının kapanış oturumu, TBMM Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler Komisyonu Başkanvekili ve AK Parti İstanbul Milletvekili Müşerref Pervin Tuba Durgut'un moderatörlüğünde gerçekleştirildi.

Durgut, kaliteli stratejiler ve politikalar uygulanmasına rağmen son zamanlarda özellikle çocuklar, gençler ve kadınlarda tütün kullanımının arttığına dikkati çekerek, toplantı kapsamında bununla ilgili artışa neyin sebep olduğuna dair öneriler sunulacağını belirtti.

Düz paket uygulamasına da değinen Durgut, "Mesela ince sigaralar özellikle çocukları ve gençleri hedef alarak dizayn edilmiş. Dolayısıyla paketin hem içini hem dışını standardize etmek gibi bir görevimiz var ama bunu eksik yapmak için hiçbir mazeretimiz yok çünkü en üst düzeyde siyasi, politik liderlik var. En üst düzeyde bu yönetmeliğin geçmesi zorunluluğumuz var, ben bunu geçireceğimize inanıyorum." şeklinde konuştu.

Toplantıda, toplumdaki tütün kullanımı oranının azaltılmasına yönelik çözüm önerileri geliştirilmesi için oluşturulan çalıştay grupları, "Tütün kontrolü ile ilgili halk sağlığı politikaların tütün endüstrisinin ticari çıkarlarından korunması", "Tütün talebini azaltmak ve kaçakçılığı önlemek için fiyat ve vergi düzenlemeleri ve tütün yasa dışı ticareti", "Tütün dumanına maruz kalmaktan korunma", "Tütün reklamı promosyonu ve sponsorluğunun yasaklanması ve çocuklara ve çocuklar aracılığıyla satış yapılması" ve "Tütün ürünlerinin paketleme ve etiketlenmesi, tütün ürünlerinin içerikleri ve ifşası ile ilgili düzenleme ve öğretim, iletişim, eğitim ve toplumsal bilinç" başlıkları kapsamında ürettikleri çözüm önerilerini katılımcılara sundu.

Programa, Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü Tütün ve Madde Bağımlılığı ile Mücadele Dairesi Başkanı Sertaç Polat, Yeşilay Genel Sekreteri Osman Baturhan Dursun ve Sağlık Bilimleri Üniversitesi Gülhane Tıp Fakültesi Halk Sağlığı Anabilim Dalı Doç. Dr. Toker Ergüder de katıldı.

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AK Parti İstanbul Milletvekili Müşerref Pervin Tuba Durgut Öneri Tütün Kontrolü Üst Düzey İstişare Toplantısı

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