Tütün mamullerinde düz ve standart paket uygulaması başlıyor

ANKARA, (DHA)- TARIM ve Orman Bakanlığınca yapılan düzenlemeyle, sigara başta olmak üzere 'tütün mamullerinde düz ve standart paket uygulaması' yarın başlıyor. Paketler üzerindeki uyarıcı mesaj ve resimler yenileri ile değiştirildi.

Tarım ve Orman Bakanlığınca yapılan düzenlemeyle 'Tütün mamullerinde düz ve standart paket' uygulamasına 5 Aralık'ta geçilecek. 5 Aralık'tan itibaren artık eski paketlerle tütün mamulleri üretilmeyecek. Yarından itibaren yeni paketlerle üretim yapılacak. 1 aylık süreçte mevcut paketlerin piyasadaki satışı ise devam edecek. 5 Ocak 2020 itibarı ile ise sadece yeni standart paketlerin satışı yapılabilecek ve piyasada eski tip paket bulunmayacak.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, "5 Aralık'tan itibaren başlayacak olan düz ve standart paket uygulaması ile paketlerin çeşitli renklerinden ve grafik tasarımlarından kaynaklanan çekiciliğinin ve yanıltıcı özelliğinin ortadan kaldırılması, sağlık uyarıları mesajlarının caydırıcı etkisinin artırılması hedefleniyor. Yeni düzenleme ile tütün mamulleri paketlerin rengi, 'Pantone 448 C Mat' bitişli tek renk olarak belirlendi. Marka, ayırt edici ibare ve diğer zorunlu bilgilerin yazım şekli, rengi, konumu standart hale getirildi, markanın logosu, simgesi veya sair işaretleri kaldırıldı" denildi.

UYARI YAZISI DEĞİŞTİRİLDİ

Tek tip ve tek renk olacak paketler üzerindek sağlık uyarıları alanının yüzde 65'ten yüzde 85'e çıkarıldığı, resimli uyarının da paketin ön yüzeyinin yanı sıra arka yüzeyine de konulduğu belirtildi. Açıklamada şöyle denildi:

"14 yeni birleşik (resimli) sağlık uyarısı belirlendi. Bütün paketlerde yer alacak ibarelerden biri de birleşik (resimli) sağlık uyarıları içerisinde yer alan, 'Alo 171 sigara bırakma hattı' mesajı olacak. Yeni düzenleme ile tütün mamulü çeşidini belirleyen ayırt edici ibare paketlerin ön yüzeyinde yer alacak. Nargilelik tütün mamulü paketlerinin iç ambalajı ile puro ve sigarillo paketlerinin varsa iç ambalajları üzerine marka ve ayırt edici ibare siyah renkle yazılacak. Üretim tarihi ve üretim kodlama bilgileri, siyah zemine beyaz renkte yazılacak. Ayrıca yeni paketlerde, yan yüzey alanlarının yüzde 50'sini kaplayan genel uyarı ve bilgi mesajı yer alıyor. Paketlerde, 'Sigara içmek öldürür-hemen bırakın' genel uyarısı ile 'Tütün dumanı, kansere yol açtığı bilinen 70'ten fazla madde içerir' bilgi mesajı bulunacak. Hâlihazırda mevcut sigara paketlerinin yan yüzeyinin birinde yüzde 10'unu kaplayan zifir, nikotin ve karbon monoksit bırakım değerlerine ilişkin bilgilendirme kaldırıldı, paketler üzerinde bulunan '18 yaşını doldurmayanlara satılamaz' şeklindeki uyarı, '18 yaşını doldurmayanlara satışının cezası hapistir' şeklinde değiştirildi."

14 YENİ MESAJ VE RESİM İLE CAYDIRICILIK ARTIRILIYOR

Paketlerde sigara içen insanlara ilişkin caydırıcı fotoğraflarla birlikte 'sigara içiyorsanız çocuğunuzun da sigara içme ihtimali iki kat fazladır', 'yaşam boyu sigara içenlerde erken ölümlerin yarısı sigara içmekten kaynaklanmaktadır', 'sigara içmek kan akışını yavaşlatır ve cinsel iktidarsızlığa neden olur' gibi 14 ayrı yeni resimli uyarı mesajının da yer alacağı bildirildi. Açıklamada, Türkiye'nin Fransa, Birleşik Krallık, Kanada, Avustralya gibi ülkelerden sonra düz ve standart paket uygulamasına geçeceği kaydedildi.

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