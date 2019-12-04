HABER

Tütün mamullerinde düz ve standart paket uygulaması başlıyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 04.12.2019 11:22 | Son Güncelleme

TARIM ve Orman Bakanlığınca yapılan düzenlemeyle, sigara başta olmak üzere 'tütün mamullerinde düz ve standart paket uygulaması' yarın başlıyor.

ANKARA, (DHA)- TARIM ve Orman Bakanlığınca yapılan düzenlemeyle, sigara başta olmak üzere 'tütün mamullerinde düz ve standart paket uygulaması' yarın başlıyor. Paketler üzerindeki uyarıcı mesaj ve resimler yenileri ile değiştirildi.
Tarım ve Orman Bakanlığınca yapılan düzenlemeyle 'Tütün mamullerinde düz ve standart paket' uygulamasına 5 Aralık'ta geçilecek. 5 Aralık'tan itibaren artık eski paketlerle tütün mamulleri üretilmeyecek. Yarından itibaren yeni paketlerle üretim yapılacak. 1 aylık süreçte mevcut paketlerin piyasadaki satışı ise devam edecek. 5 Ocak 2020 itibarı ile ise sadece yeni standart paketlerin satışı yapılabilecek ve piyasada eski tip paket bulunmayacak.
Bakanlıktan yapılan açıklamada, "5 Aralık'tan itibaren başlayacak olan düz ve standart paket uygulaması ile paketlerin çeşitli renklerinden ve grafik tasarımlarından kaynaklanan çekiciliğinin ve yanıltıcı özelliğinin ortadan kaldırılması, sağlık uyarıları mesajlarının caydırıcı etkisinin artırılması hedefleniyor. Yeni düzenleme ile tütün mamulleri paketlerin rengi, 'Pantone 448 C Mat' bitişli tek renk olarak belirlendi. Marka, ayırt edici ibare ve diğer zorunlu bilgilerin yazım şekli, rengi, konumu standart hale getirildi, markanın logosu, simgesi veya sair işaretleri kaldırıldı" denildi.
UYARI YAZISI DEĞİŞTİRİLDİ
Tek tip ve tek renk olacak paketler üzerindek sağlık uyarıları alanının yüzde 65'ten yüzde 85'e çıkarıldığı, resimli uyarının da paketin ön yüzeyinin yanı sıra arka yüzeyine de konulduğu belirtildi. Açıklamada şöyle denildi:
"14 yeni birleşik (resimli) sağlık uyarısı belirlendi. Bütün paketlerde yer alacak ibarelerden biri de birleşik (resimli) sağlık uyarıları içerisinde yer alan, 'Alo 171 sigara bırakma hattı' mesajı olacak. Yeni düzenleme ile tütün mamulü çeşidini belirleyen ayırt edici ibare paketlerin ön yüzeyinde yer alacak. Nargilelik tütün mamulü paketlerinin iç ambalajı ile puro ve sigarillo paketlerinin varsa iç ambalajları üzerine marka ve ayırt edici ibare siyah renkle yazılacak. Üretim tarihi ve üretim kodlama bilgileri, siyah zemine beyaz renkte yazılacak. Ayrıca yeni paketlerde, yan yüzey alanlarının yüzde 50'sini kaplayan genel uyarı ve bilgi mesajı yer alıyor. Paketlerde, 'Sigara içmek öldürür-hemen bırakın' genel uyarısı ile 'Tütün dumanı, kansere yol açtığı bilinen 70'ten fazla madde içerir' bilgi mesajı bulunacak. Hâlihazırda mevcut sigara paketlerinin yan yüzeyinin birinde yüzde 10'unu kaplayan zifir, nikotin ve karbon monoksit bırakım değerlerine ilişkin bilgilendirme kaldırıldı, paketler üzerinde bulunan '18 yaşını doldurmayanlara satılamaz' şeklindeki uyarı, '18 yaşını doldurmayanlara satışının cezası hapistir' şeklinde değiştirildi."
14 YENİ MESAJ VE RESİM İLE CAYDIRICILIK ARTIRILIYOR
Paketlerde sigara içen insanlara ilişkin caydırıcı fotoğraflarla birlikte 'sigara içiyorsanız çocuğunuzun da sigara içme ihtimali iki kat fazladır', 'yaşam boyu sigara içenlerde erken ölümlerin yarısı sigara içmekten kaynaklanmaktadır', 'sigara içmek kan akışını yavaşlatır ve cinsel iktidarsızlığa neden olur' gibi 14 ayrı yeni resimli uyarı mesajının da yer alacağı bildirildi. Açıklamada, Türkiye'nin Fransa, Birleşik Krallık, Kanada, Avustralya gibi ülkelerden sonra düz ve standart paket uygulamasına geçeceği kaydedildi.

FOTOĞRAFLI

Bu saat stresi engelliyor!Bu saat stresi engelliyor!
Afyonkarahisar'da 100 kilo esrar ele geçirildiAfyonkarahisar'da 100 kilo esrar ele geçirildi
Afyonkarahisar'da 100 kilo esrar ele geçirildiAfyonkarahisar'da 100 kilo esrar ele geçirildi
1/
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Ceren Özdemir cinayetiyle ilgili yeni gelişme

Ceren Özdemir cinayetiyle ilgili yeni gelişme

Çok sayıda ilde harekete geçildi! Gözaltılar var...

Çok sayıda ilde harekete geçildi! Gözaltılar var...

DİSK asgari ücret talebini açıkladı

DİSK asgari ücret talebini açıkladı

MasterChef yeni sistemde ilk eleme adayı belli oldu!

MasterChef yeni sistemde ilk eleme adayı belli oldu!

Kar yağışı Balkanlardan giriş yaptı! Uyarılara dikkat

Kar yağışı Balkanlardan giriş yaptı! Uyarılara dikkat

Liderler Buckingham Sarayı’nda! Trudeau yine aynı şeyi yaptı!

Liderler Buckingham Sarayı’nda! Trudeau yine aynı şeyi yaptı!

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

Rüzgarda çadırın ipini bırakmayan pazarcı metrelerce yükseldi

Rüzgarda çadırın ipini bırakmayan pazarcı metrelerce yükseldi

Efsane Cuma Başladı!

Efsane Cuma Başladı!

Demirtaş’ın sağlık durumu ile ilgili hastaneden açıklama geldi!

Demirtaş’ın sağlık durumu ile ilgili hastaneden açıklama geldi!

Kayıp dağcılar için Bakanlık'tan açıklama!

Kayıp dağcılar için Bakanlık'tan açıklama!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Arnavutköy'de facianın eşiğinden dönüldü: Yolcu minibüsü alev alev yandı

Arnavutköy'de facianın eşiğinden dönüldü

Şule Çet davasında karar duruşması başladı!

Şule Çet davasında yeni gelişme! Karar duruşması başladı

Eski eşini kezzapla öldürmüştü! Genç kızdan mahkemede korkunç ifade

Korkunç ifade: Annemin yüzü, gözü, ağzı...

Aile boyu taciz! Hayatları kabusa döndü

İğrenç olay! Uygunsuz video fotoğrafları sosyal medyada...

Sultangazi'de pitbull paniği! Apartman sakinleri korku dolu anlar yaşadı

Korku dolu anlar! Bir anda karşılarında gördüler

Lüks otomobil sürücüsü feci şekilde can verdi

Lüks otomobil sürücüsü feci şekilde can verdi

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.