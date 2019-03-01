Tütün mamullerinde uyarı mesajlarının yer aldığı alan yüzde 65’ten yüzde 85’e çıkarıldı

Türkiye’de piyasaya arz edilen tütün mamullerinde paketlerde yüzde 65 olan birleşik (resimli) sağlık uyarı mesajlarının kapladığı alan yüzde 85’e çıkarılarak, paketlerin her iki yüzeyinde yer alacak.

Tütün Mamullerinin Üretim Şekline, Etiketlenmesine ve denetlenmesine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik, 1 Mart tarihli Resmi Gazete’de yayımlandı. Bu çerçevede Türkiye’de piyasaya arz edilen tütün mamulleri paketleri, ön ve arka yüzeylerine yüzde 65 oranında uygulanan birleşik (resimli) sağlık uyarı mesajlarının kapladığı alan yüzde 85’e çıkarılarak, paketlerin her iki yüzeyinde yer alacak. Yan yüzeylerinin yüzde 50’sini kaplayan genel uyarı ve bilgi mesajı bulunacak, yan yüzeyinin birinde halihazırda yüzde 10’unu kaplayan bırakım değerleri kaldırılacak. Bununla birlikte yine Türkiye’de piyasaya arz edilen tütün mamullerinin birim paket ambalajları, markanın yazım şekli, yazı karakteri ve boyutu, paket üzerindeki konumu, paketlerin rengi, diğer yazı, ibare ve şekiller dahil olmak üzere aynı şekilde tasarlanmış tek tip, düz ve standart paket biçimine dönüştürülecek. Paketler üzerinde marka, paketin sadece bir yüzeyine ve bu yüzeyin yüzde 5’ini aşmayacak şekilde yazılacak. Paketlerin üzerinde markanın logosu, simgesi veya sair işaretleri ile izin verilen bir takım ibarelerin dışında herhangi bir ibare bulunmayacak.

Düz ve standart paket uygulaması ile tütün mamulleri paketlerinin renklerinden ve grafik tasarımlarından dolayı çekiciliğinin ve yanıltıcı özelliğinin ortadan kaldırılması, sağlık uyarılarında yer alan mesajların etkisinin artırılması hedefleniyor. Türkiye’de piyasaya arz edilen başta sigara olmak üzere tüm tütün mamullerinin aynı şekilde tasarlanmış düz ve standart paketler ile piyasaya arz edilmesi, 5 Temmuz 2019 tarihi itibarıyla başlamış olacak. Böylece Fransa, Birleşik Krallık, Kanada, Avustralya gibi ülkeler ile birlikte Türkiye de düz ve standart paket uygulamasına geçmiş olacak.

