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'Tütün sarma' cinayetinin şüphelisi, koltuk değneğiyle adliyeye götürüldü

YAŞAM HABERLERİ  | 02.10.2019 15:22 | Son Güncelleme

KONYA'da 'tütün sarma' nedeniyle çıkan ve Murat Yağcı'nın(36)  ölümüyle sonuçlanan silahlı çatışmanın ardından gözaltına alınan Sertaç E.(38), Ertekin K.(39) ve Hasan B.(25) adliyeye sevk edildi.

'Tütün sarma' cinayetinin şüphelisi, koltuk değneğiyle adliyeye götürüldü

Tolga YANIK/KONYA, (DHA)- KONYA'da 'tütün sarma' nedeniyle çıkan ve Murat Yağcı'nın(36) ölümüyle sonuçlanan silahlı çatışmanın ardından gözaltına alınan Sertaç E.(38), Ertekin K.(39) ve Hasan B.(25) adliyeye sevk edildi. Çatışmada eli ile ayağından yaralanan Sertaç E., adliyeye koltuk değnekleriyle götürüldü.
Olay, dün saat 02.00 sıralarında merkez Selçuklu ilçesi Yazır Mahallesi Topak Sokak'taki kahvehanenin önünde meydana geldi. Sertaç E., emlakçılık yapan arkadaşının iş yerine gelip, sohbet etmeye başladı. Bu sırada yan tarafta kahvehane işleten Murat Yağcı da emlakçının yanına geldi. İddiaya göre, Yağcı, içmek için tütün saran Sertaç E.'ye "Böyle tütün sarılmaz yanlış sarıyorsun" dedi. Bunun üzerine ikili arasında tartışma çıktı. Tartışmanın ardından emlakçıdan ayrılan Sertaç E., bir süre sonra geri geldi.
7 YERİNDEN VURULMUŞ
Otomobilden inen Sertaç E., kahvehane önündeki Yağcı'ya tabancayla ateş açtı. Yağcı, kanlar içinde yere yığılırken, yanlarında bulunan arkadaşları Ertekin K. ve Hasan B., Sertaç E.'ye tabancalarını ateşleyerek, karşılık verdi. Çıkan çatışmada Sertaç E., el ve ayak parmaklarından, Hasan B. ile olay anında eczaneye giden Tunahan Y. de kalçalarından vurularak, yaralandı. Yaralılar ambulanslarla hastanelere kaldırıldı. Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi'nde tedaviye alınan Murat Yağcı, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Yağcı'nın vücuduna 7 kurşun isabet ettiği belirlendi.
ÇATIŞMANIN İZLERİ OTOMOBİLDE GÖRÜLDÜ
Konya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde el ve ayaklarından ameliyat edilen Sertaç E.'nin otomobilinde olayda kullanılan tabanca ve çok sayıda mermi bulundu. Otomobilin camları ile kopartasına çok sayıda mermi isabet ettiği de görüldü.
TEDAVİSİNİN ARDINDAN GÖZALTINA ALINDI
Tedavisinin ardından gözaltına alınan ve sorgusunda kendisine küfür edildiğini ileri süren Sertaç E., ''Tütün sararken Murat yanımıza geldi. Aramızda tartışma çıktı. Küfür etti. İlk önce onlar bana ateş açtı. Ben de karşılık verdim. Yaralandım" dedi.
KOLTUK DEĞNELİYLE ADLİYEYE SEVK EDİLDİ
Sertaç E. ile Ertekin K. ve Hasan B., sorgularının ardından adliyeye sevk edildi. Koltuk değneğiyle adliyeye götürülen Sertaç E.'nin yürümekte güçlük çektiği görüldü.

FOTOĞRAFLI

'Tütün sarma' cinayetinin şüphelisi, koltuk değneğiyle adliyeye götürüldü'Tütün sarma' cinayetinin şüphelisi, koltuk değneğiyle adliyeye götürüldü'Tütün sarma' cinayetinin şüphelisi, koltuk değneğiyle adliyeye götürüldü'Tütün sarma' cinayetinin şüphelisi, koltuk değneğiyle adliyeye götürüldü

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