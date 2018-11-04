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Tütün sektöründe tek tip paket ve kapalı dolap endişesi

GÜNCEL HABERLERİ  | 04.11.2018 12:10 | Son Güncelleme

 TÜRKİYE'nin yıllık 1 milyar doları aşan ihracat yaptığı tütün ve tütün mamullerinin satışına getirilmesi planlanan tek tip paket ve kapalı dolap uygulamasının sektöre zarar verebileceği uyarısında bulunuldu.

Tütün sektöründe tek tip paket ve kapalı dolap endişesi

İZMİR, (DHA)- TÜRKİYE'nin yıllık 1 milyar doları aşan ihracat yaptığı tütün ve tütün mamullerinin satışına getirilmesi planlanan tek tip paket ve kapalı dolap uygulamasının sektöre zarar verebileceği uyarısında bulunuldu.
Tütün mamulleri satışında tek tip paket ve tütün ürünlerine özel kapalı dolap zorunluluğu getirmesini talep eden 'Sağlıkla İlgili Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun' teklifi, Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne sunuldu. Konuyla ilgili görüşlerini Tarım ve Orman Bakanı Dr. Bekir Pakdemirli'ye yazılı olarak sunan Ege Tütün İhracatçıları Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Ömer Celal Umur, yeni düzenlemenin önemli ihracat kalemlerinden biri olan tütün üretimini ve dolayısıyla ihracatını olumsuz etkileyeceğini savundu.
Kanun teklifinin 25. ve 26. maddelerinde yer alan 'tek tip paket' ve 'satış noktalarındaki dolap' uygulamalarına ilişkin endişelerini Tarım ve Orman Bakanı Dr. Bekir Pakdemirli'ye bir yazıyla aktaran Umur, "Söz konusu uygulamalar; iç piyasadaki kaçak sigara ticaretini artıracaktır. Kaçak sigara ticareti ülkemizde 2014 yılında yüzde 21'e tırmanmıştı. İlgili mevzuat değişiklikleri ve kolluk kuvvetlerinin kararlı mücadelesi neticesinde, 2018 yılında kaçak sigara ticareti yüzde 8 seviyelerine kadar geriledi. Tütün mamullerinde tek tip düz paket ve satış noktalarında kapalı dolap uygulamaları bu kazanımlarda gerilemelere yol açabilecek. Kaçaktaki artış, üretici firmaların tütün alımını, dolayısıyla da tütün üretimini ve sonuç olarak da ihracat kapasitesini olumsuz etkileyecek. Tedarik zincirindeki 60 bine yakın tütün çiftçisi, tütün ihracatçıları ve tüm tedarikçileri ile birlikte üretici firmalarımız gelir kaybına uğrayacak" değerlendirmesinde bulundu.
Umur, "Ülkemizde geçimini tütün tarımından sağlayan, büyük çoğunluğu Ege Bölgesi'nde yaşayan çiftçilerimizin ve ailelerinin de gelirini etkileyecek olan ilgili maddelerin kanun teklifinden çıkarılması taleplerimizi Tarım ve Orman Bakanımızla paylaştık" dedi.
KESTELLİ DE UYARIDA BULUNDU
İzmir Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Işınsu Kestelli de yaptığı açıklamada şunları dile getirdi:
"Henüz sınır ihlali yaşamayan pek çok gelişmiş ülkede bile uygulanmayan bu düzenleme, ciddi bir kaçak mal geçiş güzergahı olan ülkemizde ciddi sonuçlar doğurabilecektir. Kolluk kuvvetlerimizin son yıllardaki örnek mücadelesi sayesinde yüzde 8'e kadar inen kaçak ve sahte sigara oranı, bu düzenleme ile yeniden tırmanışa geçecek ve terörün en büyük finans kaynaklarından biri olan bu illegal ticaret, ülkemizi aşındıracaktır. Kaçak ve sahte ürün ticaretinin artması, milyarlarca liralık vergi geliri kaybına ek olarak içeride tütün üreticisi ve tüccarının gelirini baskı altına alacak, hayat standardını aşağı çekecektir. Ülkemizde tütünle ilgili kuruluşların önemli bir kısmı aynı zamanda yatırımcıdır. Kentimiz sınırları içinde yatırımları bulunan iki önemli sigara üreticisi, Türkiye'nin 100 büyük sanayi kuruluşu içinde yer almaktadır. Meclis'ten çıkacak menfi bir karar, ülkemizde bu alanda yatırımcı iştahını da aşağı çekecektir. Marka haklarını ihlal eden ve serbest rekabeti kısıtlayan söz konusu düzenlemeler, Türkiye'nin yatırımlar konusundaki öngörülebilirliğini ve küresel rekabet gücünü olumsuz etkileyecektir."
TÜRKİYE SON 1 YILDA TÜTÜNDEN 1 MİLYAR 8 MİLYON DOLAR KAZANDI
Türkiye 2018 yılının Ocak - Eylül döneminde 716 milyon 133 bin dolarlık yaprak tütün ve tütün mamulleri ihracatı gerçekleştirdi. Son 1 yıllık tütün ve tütün mamulleri ihracatı ise 1 milyar 8 milyon dolar olarak kayıtlara geçti.

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Tütün sektöründe tek tip paket ve kapalı dolap endişesiTütün sektöründe tek tip paket ve kapalı dolap endişesiTütün sektöründe tek tip paket ve kapalı dolap endişesiTütün sektöründe tek tip paket ve kapalı dolap endişesi

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